Астронавты НАСА успешно установили три батареи на внешней поверхности МКС

ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Астронавты НАСА Роберт Кимброу и Пегги Уитсон завершили установку трех новых литий-ионных батарей на внешней поверхности МКС и приступают к выполнению дополнительных заданий на внешней поверхности станции, сообщило НАСА.

"Установка завершена, все три новых батареи в прекрасной форме", — сказал ведущий трансляции по истечении четырех часов работ Кимброу и Уитсон за бортом станции.

Сегодняшний выход в открытый космос посвящен замене действующих водородно-никелевых батарей на новые литий-ионные. Оставшиеся три батареи (всего должно быть установлено шесть новых батарей на смену 12 водородно-никелевых), будут установлены 13 января.

Астронавты покинули станцию около 16 мск и, поскольку их работа идет с опережением графика приблизительно на 1,5 часа, они продолжат выполнение дополнительных заданий по техническому обслуживанию МКС. По плану, выход в открытый космос должен продолжаться около шести часов.