Астронавты НАСА совершат выход в открытый космос

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Астронавты НАСА Роберт Кимброу и Пегги Уитсон в пятницу совершат выход в открытый космос для подключения новых литий-ионных батарей в рамках модернизации системы электроснабжения Международной космической станции (МКС), сообщило НАСА.

По расчетам специалистов, командир 50-го экипажа МКС Кимброу и борт-инженер Уитсон покинут станцию около 15 часов мск и будут работать на внешней поверхности МКС в течение шести часов. Им предстоит установить переходные пластины и завершить установку и подключение новых батарей, которые предварительно были размещены на внешней поверхности станции с помощью управляемого с Земли механического манипулятора.

Помогать работающим за бортом станции астронавтам с МКС будут астронавт ЕКА Тома Песке и российский космонавт Олег Новицкий.

Шесть новых литий-ионных батарей прибыли на МКС в декабре на замену 12-ти действующим водородно-никелевым батареям, которые питают станцию сегодня. Девять из старых батарей покинут станцию вместе с прочим "мусором" при отбытии находящихся на МКС грузовиков, три останутся на внешней поверхности в отключенном от системы электроснабжения состоянии. Первые шесть из них покинут станцию уже в конце января на борту японского грузового корабля "Конотори-6" (-II Transfer Vehicle (HTV)-6).

Как отмечают в НАСА, при меньшем размере новые батареи более вместительные и выгоднее в экономическом плане, чем их предшественники.

Для Кимброу это станет третьим выходом в открытый космос, для Пегги Уитсон — седьмым. Следующий выход в открытый космос запланирован на 13 января, продолжать работы над установкой батарей будут командир станции Кимброу и астронавт Европейского космического агентства Тома Песке. Для Песке это первый космический полет и первый же выход в открытый космос.