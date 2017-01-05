НАСА организует две миссии для изучения астероидов и солнечной системы

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. США намерены организовать миссию по изучению астероидов для проведения детального анализа солнечной системы, сообщает НАСА.
Космический робот "Люси" (Lucy) планируется запустить в октябре 2021 года. Ожидается, что он достигнет первой цели, главного пояса астероидов, к 2025 году. С 2027 по 2033 "Люси" изучит шесть Троянских астероидов Юпитера.
Вторая миссия, названная "Психеей" (Psyche), началом которой может стать 2023 год, изучит одно из наиболее интригующих явлений главного пояса — гигантский астероид, известный как "16 Психея".