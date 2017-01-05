НАСА организует две миссии для изучения астероидов и солнечной системы

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. США намерены организовать миссию по изучению астероидов для проведения детального анализа солнечной системы, сообщает НАСА.

"НАСА выбрала две миссии, которые потенциально могут приоткрыть завесу одной из наиболее ранних эр истории нашей солнечной системы — менее чем 10 миллионов лет после рождения нашего Солнца", — говорится в сообщении.

Космический робот "Люси" (Lucy) планируется запустить в октябре 2021 года. Ожидается, что он достигнет первой цели, главного пояса астероидов, к 2025 году. С 2027 по 2033 "Люси" изучит шесть Троянских астероидов Юпитера.

Вторая миссия, названная "Психеей" (Psyche), началом которой может стать 2023 год, изучит одно из наиболее интригующих явлений главного пояса — гигантский астероид, известный как "16 Психея".