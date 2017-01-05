Ученые выяснили, сколько "бигмаков" съедает настоящий лорд ситхов

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Настоящему повелителю ситхов из "Звездных Войн" нужно съедать астрономические количества еды – около 1,8 миллиона бигмаков из "Макдональдса" – для того, чтобы "стрелять" молниями подобно императору Палпатину, говорится в статье, опубликованной в Journal of Physics Special Topics.

В киноэпопее "Звездных Войн", император Палпатин и некоторые другие владыки ситхов умели испускать молнии из пальцев, преобразуя "Силу", краеугольный элемент мифологии этой фантастической Вселенной. Молнии, если верить кинофильмам, могут бить на расстояние в примерно 10 метров и убивать джедаев и обычных людей.

Джеймс Мур (James Moore) из университета Лестера (Великобритания) и его единомышленники задались важным вопросом – энергия, затрачиваемая на выработку такой молнии, должна была откуда-то браться, если бы "Сила" и повелители ситхов существовали в реальности.

На Земле есть несколько животных, таких как угри, скаты или рыбы-звездочеты, а также некоторые штаммы бактерий, способные вырабатывать электрический ток и использовать его или для отпугивания хищников, или убийства и даже манипуляции поведением жертв. В их теле присутствуют особые клетки-электроциты, способные преобразовать химическую энергию, заключенную в клеточной "энерговалюте", АТФ, в электрический ток. Электроциты работают как своеобразные конденсаторы, постепенно накапливая заряд и разряжая его в жертву или агрессора.

Мур и его коллеги предположили, что молнии ситхов вырабатываются схожим образом – путем преобразования энергии пищи, съеденной носителем "Силы", в электрическую энергию. Когда он атакует противника, он и тело его жертвы образуют своеобразный "конденсатор", ток в котором течет из одной половинки (ситха) в другую (его жертву) подобно тому, как бьют молнии в землю во время грозы.

Руководствуясь этой идеей, британские физики просчитали, как много энергии нужно потратить джедаю, перешедшему на темную "Силы", чтобы ударить достаточно сильной молнией в человека, стоящего от него на расстоянии в несколько метров.

Главной проблемой в работе такого "живого" конденсатора является то, что воздух является очень сильным изолятором, для пробития которого необходимо электрическое поле с очень высокой напряженностью – около трех миллионов Вольт. По этой причине ситху придется потратить очень большое количество энергии для того, чтобы породить молнию и убить ей противника.

Даже на расстоянии всего в метр темному повелителю потребуется около 100 миллиардов килокалорий энергии, чтобы породить молнию, а на расстоянии в 10 метров этот показатель вырастет до трех триллионов килокалорий.

Это астрономическое количество энергии по меркам человеческого тела – для сравнения, один "Биг Мак" содержит в себе примерно 550 килокалорий энергии. Соответственно, "настоящему" ситху придется съесть около 1,85 миллиона бургеров для того, чтобы один раз "выстрелить" силовой молнией. Соответственно, крайне маловероятно, что тело могло само по себе обеспечить ситхов достаточной энергией для того, чтобы вырабатывать молнии без участия каких-то иных сил, заключают ученые.

Факультет физики и астрономии университета Лестера (Великобритания) ежегодно публикует научный журнал Physics Special Topics, авторами и редакторами которого становятся четверокурсники факультета. Все статьи, направляемые в журнал, проходят обязательное рецензирование, а участие в его работе оценивается преподавателями и необходимо для получения диплома.

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