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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы локализовали источник загадочных "радиосигналов инопланетян"

09:1004.01.2017
(обновлено: 09:44 04.01.2017)
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Радиоастрономическая обсерватория Аресибо
© NAIC-Arecibo

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Необычные повторяющиеся радиовспышки в созвездии Возничего, которые некоторые ученые считают сигналами инопланетного происхождения, возникают не в Млечном Пути, а в галактике в нескольких сотнях миллионов световых лет от Земли, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Даже не имея понятия, чем они все же являются, открытие источника является реальным скачком вперед в деле раскрытия природы и происхождения FRB-вспышек. Охота за подобными радио-всплесками продолжается", — прокомментировал открытие астроном Хайно Фальке (Heino Falcke) из университета Неймегена (Нидерланды).

Сигналы из пустоты

Впервые о существовании таинственных вспышек радиоизлучения (fast radio-burst, FRB) астрономы заговорили в 2007 году, когда они были случайно открыты во время наблюдений за радиопульсарами при помощи телескопа Паркс (Австралия).

В последующие годы ученым удалось найти следы еще девяти подобных всплесков, сравнение которых показало, что они могут носить искусственное происхождение и даже потенциально быть сигналами внеземных цивилизаций из-за необъяснимой периодичности в их структуре.

Весной этого года ученые выяснили, что источником одной из таких FRB-вспышек была эллиптическая галактика, расположенная в 6 миллиардах световых лет от Млечного Пути, что заставило их заключить, что подобные всплески рождаются в ходе слияния нейтронных звезд или других компактных объектов, превращающихся в черную дыру. В дальнейшем астрофизики обнаружили, что FRB-вспышки повторяются, тем самым поставив эти теории под сомнение.

Радиоастрономическая обсерватория Аресибо
© NAIC-Arecibo
Ученые нашли повторный всплеск загадочного "радиосигнала инопланетян"

Пауль Шольц (Paul Scholz) из университета Макгилла (Канада) и его коллеги, открывшие эти повторяющиеся "сигналы инопланетян", смогли локализовать их источник, наблюдая за новыми FRB-вспышками в той точке, откуда на Землю пришел всплеск FRB 121102, открытый на обсерватории Паркс в 2012 году.

Как объясняет Шольц, большинство FRB-всплесков было открыто телескопами, которые "смотрят" на очень широкую часть ночного неба, из-за чего их точное положение крайне сложно определить даже при наличии повторяющегося сигнала.

По этой причине Шольц и его коллеги наблюдали за FRB 121102 при помощи мощнейшего 300-метрового телескопа Аресибо в Пуэрто-Рико и интерферометра VLA, позволяющего определять положение источника с точностью до десятой доли секунды дуги.

Загадки космоса

У астрономов было всего 83 часа на наблюдения при помощи VLA, но они разбили их очень хитрым образом на шесть месяцев, наблюдая за той точкой, откуда предположительно пришел FRB 121102. Благодаря этому им удалось зафиксировать сразу девять всплесков, исходящих из одной и той же точки и связанных с FRB 121102.

Антенна 64-метрового радиотелескопа Паркс в Австралии
© Фото: CSIRO
Астрономы вычислили расстояние до источника "сигналов инопланетян"

Оказалось, что данный сигнал исходит из созвездия Возничего, из точки, рядом с которой расположено несколько крупных галактик и звездных скоплений в нашей Галактике. Но сам источник вспышек находится в другом объекте – в тусклой галактике, невидимой для нас в оптическом диапазоне, удаленной от Земли как минимум на 140 миллионов световых лет. Как показали наблюдения за ней при помощи микроволновых телескопов, звезды в ней почти не формируются, и сама галактика обладает крайне небольшими размерами.

Дальнейшие наблюдения за этой галактикой показали, что она постоянно излучает в радиодиапазоне, периодически вспыхивая и порождая вспышки, аналогичные FRB 121102. Их источником является некий компактный объект в центре данной галактики, характеристики чьего излучения фактически исключают возможность, что он был порожден некими объектами внутри Млечного Пути.

Антенна 64-метрового радиотелескопа Паркс в Австралии
© Фото: CSIRO
Ученые: гамма-тень "радиосигналов инопланетян" затуманила их суть

Природа этого излучения по-прежнему остается непонятной – точечный характер его источника говорит в пользу того, что такие вспышки порождают черные дыры, однако отсутствие рентгеновского излучения в той точке FRB 121102 говорит против этой идеи. Аналогичным образом, FRB-вспышки не могут порождаться остатками сверхновых из-за различий в их спектрах.

Как предполагают астрономы, "радиосигналы инопланетян" могут возникать в результате взаимодействия нейтронной звезды и сверхмассивной черной дыры, вокруг которой она вращается. С другой стороны, отсутствие периодичности в FRB-вспышках ставит под сомнение и эту идею. Поэтому, как надеются ученые, дальнейшие наблюдения за ядром галактики и источником FRB 121102, а также другими вспышками такого типа, помогут понять, как они рождаются и кто или что их посылает на Землю.

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РИА Наука
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7 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • RUKAPOMOHI
    Вот молодцы учёные. Нашли сигналы от братьев по разуму, стосорокамиллионнолетней свежести. Да за такой период, эта цивилизация должна давно шляться по космосу, либо от неё должно остаться чуть меньше, чем от Атлантиды.
    10:20
    04.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Александр Гридасов
    Обычные резонансы. Никаких вспышек не существует в космосе. Все это ненаучный бред недоучившихся студентов. Радиодиапазон из потоков фотонов может сопровождаться в пространстве собственным магнитным моментом пакета фотонов - типа лазерного пучка в оптическом диапазоне. Известный эффект сжатия пучка когерентного излучения справедлив и в отношении радиодиапазона. При сжатии получается резонансное наложение - усиление - давно изученное явление: используется в свето-волоконной оптике.
    10:44
    04.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • RUKAPOMOHI
    Вот молодцы учёные. Нашли сигналы от братьев по разуму, стосорокамиллионнолетней свежести. Да за такой период, эта цивилизация должна давно шляться по космосу, либо от неё должно остаться чуть меньше, чем от Атлантиды.
    10:20
    04.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • RUKAPOMOHI
    Вот молодцы учёные. Нашли сигналы от братьев по разуму, стосорокамиллионнолетней свежести. Да за такой период, эта цивилизация должна давно шляться по космосу, либо от неё должно остаться чуть меньше, чем от Атлантиды.
    10:20
    04.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Александр Гридасов
    Обычные резонансы. Никаких вспышек не существует в космосе. Все это ненаучный бред недоучившихся студентов. Радиодиапазон из потоков фотонов может сопровождаться в пространстве собственным магнитным моментом пакета фотонов - типа лазерного пучка в оптическом диапазоне. Известный эффект сжатия пучка когерентного излучения справедлив и в отношении радиодиапазона. При сжатии получается резонансное наложение - усиление - давно изученное явление: используется в свето-волоконной оптике.
    10:44
    04.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • ielkin
    ШЕСТЬ миллиардов световых лет - это не реальное расстояние и время в пути. Поэтому, что там происходит сейчас, вообще даже представить невозможно.
    11:34
    04.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • RAF05IS
    а какой мощности передатчик сигнала должен быть???

    сигнал если и "искусственный"... то "отправлен" как минимум звездой
    11:37
    04.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Вадим Бирюков
    Лет 5 назад сенат США прекратил финансирование программы обнаружения сигналов от внеземных цивилизаций. Программа существовала с 60-х годов. Говорят, что подобная программа была и в СССР.
    Вообще-то программа была не совсем "пустая" - она способствовала развитию техники приема разнообразных излучений. Её закрыли именно потому, что поиск сигналов велся на одной фиксированной частоте.
    12:00
    04.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Сергей Афонасьев
    "...расположено несколько крупных галактик и звездных скоплений в нашей Галактике."(с).

    Что за бред! Какие ещё галактики, тем более крупные, в нашей Галактике?! Этот бред - продукт неграмотных журналистов или неграмотных "учёных"? Верните предмет "Астрономия" в школы!!!!
    12:19
    04.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Клим Варожилов
    Умиляет страсть человеческих учёных, соображающих в рамках современно убогова уровня технического развития, позволяющего рассчитывать не более как только на радиообмен с даже не дальним, а ближним космосом, выискивать какие-то "разумные" сигналы из глубин вселенной. Пройдет время и технический прогресс даст людям гораздо больше возможностей для пространственных коммуникаций. Тогда в разы смешней будут выглядеть сегодняшние наивные мечтания наших передовых научнотехнических мыслителей...
    12:20
    04.01.2017
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