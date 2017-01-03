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РИА Наука
РИА Наука

Палеонтологи выяснили, как быстро динозавры вылуплялись из яйца

08:1003.01.2017
07251
Так художник представил себе зародыш люфенгозавра
© D. Mazierski

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Динозавры проводили внутри яиц необычно много времени – в среднем, детеныш древних "ящеров ужаса" появлялся на свет лишь через 3 или 6 месяцев после оплодотворения зародыша, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"Одна из самых старых и больших тайн динозавров заключалась в том, что мы ничего не знали о развитии их зародышей. Инкубировались ли их яйца так же медленно, как и кладки их ближайших родичей, крокодилов и ящериц, или же они были больше похоже на своих современных потомков, птиц, чьи яйца развиваются очень быстро", — заявил Грегори Эриксон из университета Флориды в Таллахасси (США).

До недавнего времени ученым были известны лишь единичные примеры окаменелых яиц динозавров и фрагменты их скорлупок, однако в последние 20 лет картина кардинально поменялась. Палеонтологи нашли сразу несколько "кладбищ яиц" на севере Китая и в монгольской части пустыни Гоби, и десятки яиц крупнейших динозавров Земли в Аргентине. Благодаря им мы знаем, что некоторые динозавры были теплокровными существами, высиживающими яйца примерно так же, как это делают современные птицы.

Эриксон и его коллеги раскрыли еще одну тайну из первых дней жизни этих древних рептилий, изучая несколько крайне необычных яиц протоцератопсов (Protoceratops andrewsi) и гипархозавров (Hypacrosaurus stebingeri), недавно найденных в  Монголии.

Так художник представил себе овираптора, сидящего на кладке
© Фото: Doyle Trankina and Gerald Grellet-Tinner
Ученые вычислили температуру тела динозавров по скорлупе их яиц

В этих яйцах, как рассказывает ученый, сохранилась очень редкая и крайне интересная вещь – миниатюрные эмбриональные зубы. Эти зубы, по словам Эриксона, можно считать своеобразным аналогом "годичных колец" деревьев, так как они растут послойно, формируя по одному новому слою каждый день. Соответственно, если разрезать такой "первичный зуб" и подсчитать число слоев, можно узнать, как долго тот или иной зародыш провел в утробе матери или в яйце.

Руководствуясь этим соображением, Эриксон и его коллеги препарировали несколько зубов в найденных ими яйцах птицетазовых динозавров. Как оказалось, динозавры были больше похожи на крокодилов в данном отношении, чем на птиц – детеныши протоцератопсов проводили в среднем около трех месяцев в яйце, а гипархозавров – примерно полгода.

Если бы было справедливо обратное, то детеныши динозавров должны были вылупляться через 45-80 дней, а не три месяца или полгода. С другой стороны, динозавры все же развивались чуть быстрее, чем ящерицы и крокодилы – они появлялись на свет, как показывают расчеты на базе аналогичных "дневных слоев" в зубах зародышей рептилий, на 17% быстрее их.

Слева – скорлупа динозавра с «крокодильей» кладкой, справа – с «птичьей» кладкой яиц
© Tanaka et al. / PLoS One 2015
Ученые: часть динозавров строила гнезда и высиживала яйца, как птицы

Как полагают ученые, медленное развитие зародыша и необходимость долго высиживать яйца могла послужить одной из главных причин вымирания динозавров после падения астероида на полуостров Юкатан 65,5 миллиона лет назад. В свою очередь, предки птиц, чьи яйца развивались в разы быстрее, смогли выжить, так как им приходилось проводить меньше времени на гнезде, чем их более крупным и медленным сородичам, и меньше рисковать своей жизнью при выращивании потомства.

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