В Японии работать с парламентскими запросами будет искусственный интеллект

ТОКИО, 2 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Министерство экономики, промышленности и торговли Японии намерено поручить искусственному интеллекту подготовку ответов на парламентские запросы, сообщило агентство Jiji.

Министерство экономики как флагман так называемой "четвертой технической революции" решило начать осуществление проекта со своего ведомства. Считается, что использование искусственного интеллекта при подготовке материалов и черновиков для ответов позволит значительно сократить временные затраты персонала: подчас подготовка ответа заставляет сотрудников министерства работать до глубокой ночи, а то и всю ночь до утра.

Искусственному интеллекту будет предложена тема, он выберет материалы запросов по ней и смежным вопросам из слушаний за последние годы, систематизирует главные задачи и направления, составит материалы, по которым сотрудники министерства смогут эффективно подготовить ответ.

До конца марта министерство экономики будет использовать искусственный интеллект в тестовом режиме, а затем приступит к решению задач для его применения на практике.