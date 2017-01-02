Квадрантиды: новогодний метеорный поток из исчезнувшего созвездия

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости. Квадрантиды – поистине "новогодний" метеорный поток. Его пик приходится на ночь с третьего на четвертое января. Поток, несмотря на сравнительное обилие метеоров (около 100 метеоров в час), не является столь эффектным, как, к примеру, яркие декабрьские Геминиды. Но сам по себе метеорный поток интересен и своей историей.
В этом году интересующихся Квадрантидами ждет довольно удачное для наблюдений время: растущая Луна еще не достигнет и четверти фазы. Кроме того, она скроется за горизонтом до полуночи. Остается лишь надеяться на ясное безоблачное ночное время, рассказал РИА Новости крымский физик, астроном Александр Якушечкин.
История потока
Впервые поток был описан итальянцем Антонио Брукаласси, который 2 января 1825 года написал о том, что "атмосфера была пересечена множеством светящихся тел, известных под названием падающих звезд".
Позднее астрономы убедились, что поток является ежегодным. Название поток получил по месту нахождения своего радианта (мнимого места на небосводе, откуда летят метеоры) – в созвездии Настенного Квадранта (Quadrans Muralis). Данное созвездие было предложено французским астрономом Жозефом Лаландом в 1795 году. По легенде, в этом созвездии астроном хотел увековечить знаменитый астрономический инструмент Тихо Браге – гигантский квадрант — астрономический инструмент, применявшийся тогда для измерения высоты светила над горизонтом.
Земля в иллюминаторе. Уникальные снимки нашей планеты из космоса
Первая фотография Земли была сделана 24 октября 1946 года американской автоматической ракетой V-2 с суборбитальной высоты, около 105 км. Серия снимков производилась 35-миллиметровой кинокамерой на черно-белую пленку.
Снимок Земли, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
Снимок Каспийского моря, сделанный из космоса.
Вид на национальный заповедник дикой природы "Дельта Юкона" на Аляске из космоса.
Снимок Австралии, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
Первым из космонавтов сфотографировал Землю Герман Титов. Этот снимок был сделан 55 лет назад – в 1961 году.
Снимок Земли, сделанный с Международной космической станции.
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Снимок группы Багамских островов "Эксума", сделанный астронавтом Скоттом Келли с борта Международной космической станции.
Фотография Земли, сделанная с Международной космической станции с помощью длинной выдержки.
Снимок Австралии, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
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Снимок Земли, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
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Полярное сияние на Земле, снятое с Международной космической станции.
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Снимок Африки, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
Снимок Тибетского нагорья, сделанный из космоса.
Снимок Земли, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
Снимок песчаной пустыни Игиди на западе Сахары, сделанный из космоса.
Исчезнувшее созвездие
Созвездие Квадрант было не особо популярно среди астрономов. Надо сказать, что в 16-19 веках на звездных картах появлялись все новые и новые созвездия – Антиной, Белка-Летяга, Лилия, Лаг, Корабль Арго, и множество, множество других. В 1922 году, Международный астрономический союз принял современный список из 88 созвездий. Квадрант не вошел в этот список. Звезды, приписываемые этому созвездию, включены в созвездия Волопаса, Дракона и Геркулеса.
Но, благодаря метеорному потоку, название исчезнувшего созвездия навечно запечатлено в астрономии.
Галактики с собственными именами
Галактика Андромеды - ближайшая к Млечному Пути большая галактика. Содержит примерно 1 триллион звезд. Ее протяженность составляет 260 тысяч световых лет, что в 2,6 раза больше, чем у Млечного Пути.
Галактика Сигара - спиральная галактика с мощным звездообразованием в созвездии Большая Медведица. В центре галактики находится сверхмассивная черная дыра.
Галактика Малое Магелланово Облако - спутник Млечного Пути, расположенная на расстоянии около 50 килопарсек от нашей галактики. Это расстояние вдвое превышает диаметр нашей галактики.
Объект Хога — кольцеобразная галактика в созвездии Змеи. Названа в честь открывателя Артура Хога. Диаметр галактики — около 100 тысяч световых лет.
Галактика Сомбреро - спиральная галактика в созвездии Девы на расстоянии 29,3 млн световых лет от Земли.
Галактика Боде - спиральная галактика в созвездии Большая Медведица.
Галактика Колесо Телеги, образованная в результате столкновения двух других галактик. Находится на расстоянии около 500 миллионов световых лет в созвездии Скульптора.
Большое Магелланово Облако - карликовая галактика, спутник Млечного Пути, расположенная на расстоянии около 50 килопарсек от нашей галактики. Это расстояние вдвое превышает диаметр нашей галактики.
Водоворот - галактика в созвездии Гончие Псы, которая находится на расстоянии 23 млн световых лет от Земл.
Головастик — спиральная галактика, расположенная на расстоянии около 400 миллионов световых лет от Земли в направлении на созвездие Дракона.
Подсолнух - галактика в созвездии Гончие Псы.
Дуга Млечного Пути, сфотографированная в Чили. Млечный Путь - галактика, в которой находятся Земля, Солнечная система и все отдельные звезды, видимые невооружённым глазом.
Галактика в Треугольнике - один из самых притягательных объектов для наблюдений астрономами-любителями в северном полушарии. В безлунную ночь ее видно невооруженным глазом.
Галактика Спящая Красавица, она же Черный Глаз — галактика в созвездии Волосы Вероники.
Объект Мейола - две взаимодействующие галактики в созвездии Большая Медведица, находящиеся на расстоянии 450 миллионов световых лет от Земли.
Вертушка - галактика в созвездии Большая Медведица.
Источник квадрантид
Долгое время астрономы не могли определить объект — прародитель этого метеорного потока – обычно им является комета. Ученые даже высказали предположение, что "родитель" потока более не существует, что он разрушен. Лишь в марте 2003 года был открыт астероид (196256) 2003 EH1. Открыл его американский астроном Дженнискен.
"Орбита этого небесного тела очень наклонена к Эклиптике – плоскости, в которой движется Земля вокруг Солнца. Угол наклона составляет почти 71 градус. Это – очень много. Афелий астероида (наиболее удаленная от Солнца точка орбиты) лежит на расстоянии 756 млн. км (5,05 а.е.) от Солнца. Это область между Марсом и Юпитером – пояс астероидов. Напомню, что а.е. – "Астрономическая Единица" — приблизительно равна среднему расстоянию от Солнца до Земли (149, 6 миллиона км)", — рассказывает Якушечкин.
Диаметр астероида 2-3 километра, а период обращения – 2016,5 суток (около пяти с половиной лет), говорит астроном. В силу ряда причин ученые считают, что астероид (196256) 2003 EH1 является остатком кометы. В этом смысле ситуация с прародителем потока Квадрантид очень напоминает метеорный поток Геминид, родительским телом которого является также астероид — бывшая комета Фаэтон.
Метеорный поток действует с 28 декабря по 7 января. Максимум активности потока выпадает обычно в ночь с 3 — 4 января, сообщил астроном. Скорость метеоров потока относительно Земли около 41 км/с — выше, чем у Геменид, но меньше, чем у метеоров августовского потока Персиды.
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