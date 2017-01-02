Квадрантиды: новогодний метеорный поток из исчезнувшего созвездия

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости. Квадрантиды – поистине "новогодний" метеорный поток. Его пик приходится на ночь с третьего на четвертое января. Поток, несмотря на сравнительное обилие метеоров (около 100 метеоров в час), не является столь эффектным, как, к примеру, яркие декабрьские Геминиды. Но сам по себе метеорный поток интересен и своей историей.

В этом году интересующихся Квадрантидами ждет довольно удачное для наблюдений время: растущая Луна еще не достигнет и четверти фазы. Кроме того, она скроется за горизонтом до полуночи. Остается лишь надеяться на ясное безоблачное ночное время, рассказал РИА Новости крымский физик, астроном Александр Якушечкин.

История потока



Впервые поток был описан итальянцем Антонио Брукаласси, который 2 января 1825 года написал о том, что "атмосфера была пересечена множеством светящихся тел, известных под названием падающих звезд".

Позднее астрономы убедились, что поток является ежегодным. Название поток получил по месту нахождения своего радианта (мнимого места на небосводе, откуда летят метеоры) – в созвездии Настенного Квадранта (Quadrans Muralis). Данное созвездие было предложено французским астрономом Жозефом Лаландом в 1795 году. По легенде, в этом созвездии астроном хотел увековечить знаменитый астрономический инструмент Тихо Браге – гигантский квадрант — астрономический инструмент, применявшийся тогда для измерения высоты светила над горизонтом.

Исчезнувшее созвездие

Созвездие Квадрант было не особо популярно среди астрономов. Надо сказать, что в 16-19 веках на звездных картах появлялись все новые и новые созвездия – Антиной, Белка-Летяга, Лилия, Лаг, Корабль Арго, и множество, множество других. В 1922 году, Международный астрономический союз принял современный список из 88 созвездий. Квадрант не вошел в этот список. Звезды, приписываемые этому созвездию, включены в созвездия Волопаса, Дракона и Геркулеса.

Но, благодаря метеорному потоку, название исчезнувшего созвездия навечно запечатлено в астрономии.

Источник квадрантид

Долгое время астрономы не могли определить объект — прародитель этого метеорного потока – обычно им является комета. Ученые даже высказали предположение, что "родитель" потока более не существует, что он разрушен. Лишь в марте 2003 года был открыт астероид (196256) 2003 EH1. Открыл его американский астроном Дженнискен.

"Орбита этого небесного тела очень наклонена к Эклиптике – плоскости, в которой движется Земля вокруг Солнца. Угол наклона составляет почти 71 градус. Это – очень много. Афелий астероида (наиболее удаленная от Солнца точка орбиты) лежит на расстоянии 756 млн. км (5,05 а.е.) от Солнца. Это область между Марсом и Юпитером – пояс астероидов. Напомню, что а.е. – "Астрономическая Единица" — приблизительно равна среднему расстоянию от Солнца до Земли (149, 6 миллиона км)", — рассказывает Якушечкин.

Диаметр астероида 2-3 километра, а период обращения – 2016,5 суток (около пяти с половиной лет), говорит астроном. В силу ряда причин ученые считают, что астероид (196256) 2003 EH1 является остатком кометы. В этом смысле ситуация с прародителем потока Квадрантид очень напоминает метеорный поток Геминид, родительским телом которого является также астероид — бывшая комета Фаэтон.

Метеорный поток действует с 28 декабря по 7 января. Максимум активности потока выпадает обычно в ночь с 3 — 4 января, сообщил астроном. Скорость метеоров потока относительно Земли около 41 км/с — выше, чем у Геменид, но меньше, чем у метеоров августовского потока Персиды.