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РИА Наука
РИА Наука

Британские ученые вычислили высоту каблуков туфелек Золушки

10:0202.01.2017
17960043
Кадр из фильма Золушка
© Ленфильм (1947)

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Британские физики из университета Лестера определили максимальную высоту каблуков на хрустальных туфельках Золушки, которая оказалась совсем небольшой – не больше 1,15 сантиметра, говорится в статье, опубликованной в Journal of Physics Special Topics.

Главным аттрибутом Золушки в одноименной сказке Шарля Перро являются ее хрустальные туфельки, которые стали предметом зависти со стороны ее приемных сестер и других дам на бале у Принца, и предметом восхищения для мужской половины этого светского раута. Одной из центральных деталей этого повествования стало то, что Золушка, потеряв счет времени, была вынуждена в спешке покинуть бал и потеряла одну из туфелек, пытаясь убежать от Принца.

Харинду Самаратунга (Harindu Samaratunga) из университета Лестера и его коллеги обратили внимание на одну деталь в том, как художники обычно изображают эти туфельки – их высокий и тонкий каблук, как предположили физики, не выдержит нагрузки и расколется в тот момент, когда Золушка начнет бежать от Принца.

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© Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
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Они проверили, так ли это, просчитав физические свойства типичной туфельки, изготовленной из хрусталя, используя некоторые предположения о физических характеристиках Золушки – ученые посчитали, что она весит около 55 килограмм, и носит обувь 36 размера. Используя эти данные, Самаратунга и его коллеги определили, какое давление оказывают ноги золушки на хрусталь в состоянии покоя и при движении.

Как оказалось, подобная обувь в принципе может существовать – ноги Золушки сжимают стекло с силой примерно в 28,5 килопаскаль, что примерно равно давлению воздуха на горе Эверест, тогда как хрусталь может выдержать давление в 330 мегапаскаль, что в десятки тысяч раз больше.

В принципе, ничто не мешает ходить на таких каблуках – их максимально возможная высота, по расчетам британских физиков, составляет около 14 сантиметров. С другой стороны,  любые попытки бежать в таких туфлях закончатся плачевно – площадь, на которую давят ноги Золушки во время ходьбы, уменьшится в несколько сотен раз, в результате чего каблук расколется.

Грустный ребенок
© Fotolia/ altanaka
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Его максимальная высота при беге, по словам исследователей, составляет около 1,15 сантиметров, что фактически лишает Золушку возможности выйти в свет на хрустальных высоких каблуках. Соответственно, художники, рисующие туфли Золушки подобным образом, сильно ошибаются, заключают авторы статьи.

Факультет физики и астрономии университета Лестера (Великобритания) ежегодно публикует научный журнал Physics Special Topics, авторами и редакторами которого становятся четверокурсники факультета. Все статьи, направляемые в журнал, проходят обязательное рецензирование, а участие в его работе оценивается преподавателями и необходимо для получения диплома.

При этом начинающих британских ученых интересует необычный круг тем. Например, в 2013 году они выяснили, можно ли отапливать помещение теплом, вырабатываемым членами британского парламента в ходе напряженных дискуссий, а также доказали, что Джеку Воробью и Уиллу Тернеру, персонажам "Пиратов Карибского моря", которые в фильме идут под водой, дыша воздухом под перевернутой лодкой, кислорода хватило бы на целых три часа.  В прошлом году их интересовали свойства джедайских мечей, возможность сбития астероида, погубившего динозавров, лазером, и ряд других фантастических сценариев.

РИА Новости в новогодние каникулы представляет подборку самых интересных публикаций из свежего номера Physics Special Topics.

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