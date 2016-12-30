США
31.1231 декабря00:23МСК
USD60.66+0.38
EUR63.81+0.79
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Физики нашли "магнитное" объяснение потускнению "звезды пришельцев"

14:2630.12.2016
05644
Так художник представил себе галактическую цивилизацию Кардашева III типа, строящую сферу Дайсона
© Фото: Danielle Futselaar, ASTRON

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Крайне необычная звезда KIC 8462852 в созвездии Лебедя могла потускнеть за последние годы не из-за постройки мегаструктуры пришельцев вокруг нее, а особых магнитных "лавин" в ее недрах, заставивших ее понизить яркость, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.

"Мы изучали магнитные лавины, которые возникают внутри земных материалов. Теперь мы попытались понять, происходят ли они внутри звезд. Нам необходимо проверить, есть ли намеки на наличие подобных феноменов и в недрах других звезд,  для того, чтобы убедиться в их существовании внутри KIC 8462852", — заявила Карин Дамен (Karin Dahmen) из университета Иллинойса в Урбане (США).

Загадки космического Лебедя

В середине октября 2015 года астрономы из Йельского университета рассказали о необычных флуктуациях в яркости звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя, сила свечения которой два раза снижалась почти на четверть в последние 7 лет. Эти "моргания" впервые указали на возможность присутствия в ее окрестностях так называемой сферы Дайсона, уловителя энергии звезды, созданного сверхразвитой цивилизацией инопланетян.

Изначально ученые предполагали, что такое "моргание" звезды могло быть вызвано роем комет, закрывших ее свет от наблюдателей на Земле, однако в январе 2016 года американский астроном Брэдли Шефер обнаружил, что яркость KIC 8462852 непостижимым образом упала на 0,16 звездных величины за последний век, что поставило под сомнение эту теорию.

Так художник представил себе рой комет у звезды KIC 8462852
© NASA/ JPL-Caltech
Астроном: в спорах вокруг пришельцев у KIC 8462852 царят псевдоученые

Изначально ряд скептиков пытался отрицать сам факт потускнения KIC 8462852 в краткосрочной и многолетней перспективе, но впоследствии ученые, работающие с телескопом "Кеплер", а также российские астрономы из Пулковской обсерватории, подтвердили то, что яркость этого светила падает.

За последние два года, несмотря на массу новых наблюдений за KIC 8462852 и огромное число споров вокруг нее, загадка ее потускнения не прояснилась, и сейчас астрономы и астрофизики начали объяснять поведение этой "звезды пришельцев" совершенно экзотическими гипотезами, подобными той, которую придумали Дамен и ее коллеги.

Как она объясняет, вся ее научная команда состоит не из астрономов, а из физиков, занимающихся изучением так называемой "физики конденсированных состояний" – того как ведет себя материя, состоящая из "коллектива" неразрывно связанных друг с другом частиц. Примером такой материи являются экзотические сверхпроводники, "искусственные" атомы, вещество нейтронных звезд, конденсат Бозе-Эйнштейна и многие обыденные вещи, такие как вода, кристаллы или полупроводники.

Так художник представил себе рой комет у звезды KIC 8462852
© NASA/ JPL-Caltech
Ученый усомнился в присутствии инопланетян в созвездии Лебедя

Звездные лавины

Случайно столкнувшись со графиком яркости KIC 8462852, Дамен обратила внимание на то, что ее колебания напоминали то, как различные материалы, обладающие магнитными свойствами, спонтанно намагничиваются при попадании в магнитное поле. Когда это происходит в этих материалах, как объясняет физик, возникает своеобразная магнитная "лавина", заставляющая все большее число атомов или электронов поменять направление намагниченности в одну и ту же сторону.

Недавние наблюдения за рентгеновскими вспышками на других звездах, как рассказывает Дамен, показали, что подобные магнитные "лавины" могут возникать и в недрах светил. Это натолкнуло ее на идею, что нечто похожее могло заставить KIC 8462852 потускнеть в последние годы – усиление магнитного поля на поверхности звезды будет мешать "круговороту" плазмы в ее недрах, что ослабит ее яркость на некоторое время, подобно тому, как возникают пятна на Солнце.

Межзвездное облако в созвездии Лебедя
© Фото: NASA
Ученые: "звезда пришельцев" в созвездии Лебедя стала еще более странной

Руководствуясь этой идеей, физики проверили, так ли это, проанализировав почти все небольшие и крупные снижения в яркости KIC 8462852. Как оказалось, все подобные флуктуации в яркости "звезды пришельцев" в целом соответствовали тому, как происходят магнитные "лавины". Это, как полагают исследователи, говорит в пользу того, что необычное потускнение KIC 8462852 может быть порождено некими магнитными процессами в недрах светила.

В пользу этого говорят два других фактора – то, что KIC 8462852 быстро вращается, что указывает на большую силу магнитного поля этой звезды, и то, что аналогичные колебания в яркости характерны для трех других звезд, за которыми следил "Кеплер". С другой стороны, Дамен и ее коллеги признают, что подобная гипотеза не объясняет всех странностей в поведении     "звезды пришельцев", в том числе снижение ее яркости на 0,19 звездных величины за последнее столетие. Поэтому о том, что представляет собой KIC 8462852, ученые будут спорить еще долго.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.