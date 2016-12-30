Физики нашли "магнитное" объяснение потускнению "звезды пришельцев"

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Крайне необычная звезда KIC 8462852 в созвездии Лебедя могла потускнеть за последние годы не из-за постройки мегаструктуры пришельцев вокруг нее, а особых магнитных "лавин" в ее недрах, заставивших ее понизить яркость, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.

"Мы изучали магнитные лавины, которые возникают внутри земных материалов. Теперь мы попытались понять, происходят ли они внутри звезд. Нам необходимо проверить, есть ли намеки на наличие подобных феноменов и в недрах других звезд, для того, чтобы убедиться в их существовании внутри KIC 8462852", — заявила Карин Дамен (Karin Dahmen) из университета Иллинойса в Урбане (США).

Загадки космического Лебедя

В середине октября 2015 года астрономы из Йельского университета рассказали о необычных флуктуациях в яркости звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя, сила свечения которой два раза снижалась почти на четверть в последние 7 лет. Эти "моргания" впервые указали на возможность присутствия в ее окрестностях так называемой сферы Дайсона, уловителя энергии звезды, созданного сверхразвитой цивилизацией инопланетян.

Изначально ученые предполагали, что такое "моргание" звезды могло быть вызвано роем комет, закрывших ее свет от наблюдателей на Земле, однако в январе 2016 года американский астроном Брэдли Шефер обнаружил, что яркость KIC 8462852 непостижимым образом упала на 0,16 звездных величины за последний век, что поставило под сомнение эту теорию.

Изначально ряд скептиков пытался отрицать сам факт потускнения KIC 8462852 в краткосрочной и многолетней перспективе, но впоследствии ученые, работающие с телескопом "Кеплер", а также российские астрономы из Пулковской обсерватории, подтвердили то, что яркость этого светила падает.

За последние два года, несмотря на массу новых наблюдений за KIC 8462852 и огромное число споров вокруг нее, загадка ее потускнения не прояснилась, и сейчас астрономы и астрофизики начали объяснять поведение этой "звезды пришельцев" совершенно экзотическими гипотезами, подобными той, которую придумали Дамен и ее коллеги.

Как она объясняет, вся ее научная команда состоит не из астрономов, а из физиков, занимающихся изучением так называемой "физики конденсированных состояний" – того как ведет себя материя, состоящая из "коллектива" неразрывно связанных друг с другом частиц. Примером такой материи являются экзотические сверхпроводники, "искусственные" атомы, вещество нейтронных звезд, конденсат Бозе-Эйнштейна и многие обыденные вещи, такие как вода, кристаллы или полупроводники.

Звездные лавины

Случайно столкнувшись со графиком яркости KIC 8462852, Дамен обратила внимание на то, что ее колебания напоминали то, как различные материалы, обладающие магнитными свойствами, спонтанно намагничиваются при попадании в магнитное поле. Когда это происходит в этих материалах, как объясняет физик, возникает своеобразная магнитная "лавина", заставляющая все большее число атомов или электронов поменять направление намагниченности в одну и ту же сторону.

Недавние наблюдения за рентгеновскими вспышками на других звездах, как рассказывает Дамен, показали, что подобные магнитные "лавины" могут возникать и в недрах светил. Это натолкнуло ее на идею, что нечто похожее могло заставить KIC 8462852 потускнеть в последние годы – усиление магнитного поля на поверхности звезды будет мешать "круговороту" плазмы в ее недрах, что ослабит ее яркость на некоторое время, подобно тому, как возникают пятна на Солнце.

Руководствуясь этой идеей, физики проверили, так ли это, проанализировав почти все небольшие и крупные снижения в яркости KIC 8462852. Как оказалось, все подобные флуктуации в яркости "звезды пришельцев" в целом соответствовали тому, как происходят магнитные "лавины". Это, как полагают исследователи, говорит в пользу того, что необычное потускнение KIC 8462852 может быть порождено некими магнитными процессами в недрах светила.

В пользу этого говорят два других фактора – то, что KIC 8462852 быстро вращается, что указывает на большую силу магнитного поля этой звезды, и то, что аналогичные колебания в яркости характерны для трех других звезд, за которыми следил "Кеплер". С другой стороны, Дамен и ее коллеги признают, что подобная гипотеза не объясняет всех странностей в поведении "звезды пришельцев", в том числе снижение ее яркости на 0,19 звездных величины за последнее столетие. Поэтому о том, что представляет собой KIC 8462852, ученые будут спорить еще долго.