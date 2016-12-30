Источник назвал возможную дату пуска "Протона" со спутником EchoStar-21

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Неоднократно переносившийся запуск ракеты-носителя "Протон-М" с американским спутником связи EchoStar-21 может состояться в конце января или первых числах февраля 2017 года, сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.

Ранее Центр имени Хруничева объяснил очередной перенос необходимостью дополнительных проверок систем ракеты-носителя и разгонного блока. В свою очередь Роскосмос в пятницу объявил, что новая дата старта "Протона" будет объявлена дополнительно.

"Американский спутник был уже интегрирован с "Протоном". Однако в ходе предстартовых проверок выявлена проблема с первой ступенью ракеты-носителя, устранение потребует дополнительного времени. Ожидается, что запуск может состояться в конце января или первой декаде февраля 2017 года", — сказал собеседник агентства.

Геостационарный спутник связи EchoStar-21 для обеспечения услуг на территории Европы планировали запустить в первом квартале 2016 года с Байконура. После ряда переносов датой пуска было назначено 28 декабря 2016 года.

EchoStar-21 (EchoStar T2 или TerreStar 2, или ЭкоСтар-21) — геостационарный спутник связи, изготовленный компанией Space Systems/Loral. Он должен стать шестым по счету аппаратом орбитальной группировки EchoStar, выведенным с помощью российской ракеты "Протон".

Космический аппарат предназначен для оказания услуг связи на территории Европы и оснащен транспондерами сантиметрового диапазона для обеспечения мобильной передачи данных.