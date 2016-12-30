"Хаббл" сфотографировал галактику, превратившуюся в микроволновый лазер

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Орбитальный телескоп "Хаббл" получил первые детальные фотографии галактики IRAS 16399-0937 в созвездии Змееносца, превратившийся в гигантский космический аналог микроволнового лазера благодаря наличию в ее центре сразу двух гигантских черных дыр, сообщает НАСА.

Практически сразу после создания первых мазеров в середине прошлого века советскими и американскими физиками, астрономы обнаружили их природные аналоги в далеком космосе. Источниками пучков микроволнового излучения, как правило, выступают относительно скромные по космическим меркам объекты – облака молекулярного газа, атмосферы звезд или кометы, поглощающие энергию какого-то близлежащего источника излучения и переизлучающие ее в виде пучков когерентных микроволнового излучения.

Излучение таких мазеров относительно слабо по своей природе, из-за чего их исследование в основном ограничено пределами нашей Галактики. Через некоторое время астрофизики обнаружили и более мощные источники, так называемые мега-мазеры. Первые подобные объекты были найдены в 80 годах прошлого века, и сегодня ученые считают их источниками активные ядра галактик или гигантские зоны звездообразования, возникающие после слияния галактик.

Галактика IRAS 16399-0937, удаленная от Земли примерно на 370 миллионов световых лет, является одним из самых ярких представителей этого редкого типа "звездных мегаполисов". Ученые достаточно давно наблюдают за ней, пытаясь понять, какие структуры и черты подобных галактик заставляют их превращаться в мега-мазеры.

Телескоп "Хаббл" получил первые детальные фотографии этой яркой галактики, которые раскрыли один из ее секретов – оказалось, что в ее центре находится не одна, а сразу две сверхмассивных черных дыры, попавших туда в результате столкновения IRAS 16399-0937 и одной из ее соседок в прошлом. Они удалены друг от друга примерно на 11 тысяч световых лет, и окружены своими собственными "свитами" из звезд. Одна из черных дыр, находящаяся в более спокойной части галактики, обладает очень высокой массой – она примерно в 100 миллионов раз тяжелее Солнца.

Это столкновение и гравитационный "танец" черных дыр и темной материи привел к тому, что весь газ в этой галактике был сильно "взболтан" и перемешан, благодаря чему сейчас в ней формируется огромное число звезд. Когда эта вспышка звездообразования завершится, IRAS 16399-0937 фактически превратится в космического "зомби", так как все ее запасы холодного газа, из которого могут формироваться звезды, будут исчерпаны. А пока IRAS 16399-0937 выглядит необычно ярко благодаря этой последней вспышке жизни внутри нее.