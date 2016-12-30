Микробы в кишечнике человека могут "манипулировать" его настроением

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Британские и испанские ученые обнаружили, что микробы микрофлоры кишечника управляют концентрацией серотонина (гормона "хорошего настроения") и таким образом могут влиять на состояние человека, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS One.
Серотонин является одной из самых важных сигнальных молекул и гормонов в мозге человека. Он управляет сном и эмоциональными реакциями, отвечает за реакцию на боль, управляет работой сосудов и многих других "низкоуровневых" систем тела, в том числе и пищеварения. Аналоги этого триптамина – ДМТ, мескалин или псилоцибин — являются сильнейшими психотропными наркотиками, длительный прием которых часто ведет к дисбалансу серотонина в организме.
Наблюдая за работой этих рецепторов в культурах клеток кишечника в пробирке, ученые заметили нечто необычное – появление микробов в их окрестностях и включение TLR2 приводило, помимо всего прочего, к выделению большого количества белковых сигнальных молекул, которые обычно встречаются в мозге, а не в желудочно-кишечном тракте.
Серотонин, как отмечают ученые, замешан в развитии целого ряда психических и нейродегенеративных заболеваний, таких как депрессия, внезапная младенческая смертность или болезнь Хантингтона. Возможно, что многие из этих недугов могут быть спровоцированы или, наоборот, подавлены микрофлорой. Ученые планируют проверить это уже в ближайшее время, экспериментируя на мышах и крысах.