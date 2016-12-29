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РИА Наука
РИА Наука

Марсоход Curiosity обнаружил необычные фиолетовые камни на Марсе

18:0629.12.2016
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Фиолетовые булыжники, открытые марсоходом Curiosity
© Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Марсоход Curiosity получил фотографии необычных булыжников фиолетового цвета на склонах горы Шарп в кратере Гейл, чей химический состав поможет ученым понять, как вода исчезла с поверхности Марса, сообщает НАСА.

"Большие вариации в цвете намекают на то, что склоны горы Шарп крайне разнообразны по своей геологии. Ветра и песок, принесенные ветром, обычно очищают породы  в этой части склонов от почвы и других наносов, которые обычно скрывают эти цветастые булыжники и скалы от нашего взора", — сообщает НАСА, чьи слова передает издание Space.com

Марсоход Curiosity уже четвертый год работает на поверхности Марса, получая уникальные данные об его прошлом и современном облике. Сейчас Curiosity находится на склонах горы Шарп, примерно в 800 метрах от места прошлой стоянки в местечке, получившей имя "гряда Мюррей".

Породы этого региона, как рассчитывают ученые, помогут нам раскрыть главную загадку красной планеты – понять, как она превратилась из аналога Земли в то сухое и холодное место, которым Марс является сегодня. Как надеются ученые, изучение озерных отложений, последних следов воды Марса, поможет понять, как и куда она исчезла.

Фотография, полученная Curiosity с точки его временной стоянки
© NASA/ JPL-Caltech
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Одной из первых таких целей могут стать необычные фиолетовые булыжники, недавно открытые марсоходом во время очередной из остановок на пути к вершине горы Шарп. Подобные "многоцветные" структуры, как считают ученые, говорят о сложных химических процессах, которые происходили в последние теплые эпохи в жизни Марса.

Геологи предполагают, опираясь на результаты прошлых химических анализов небольших вкраплений фиолетовых пород в других участках Марса, которые изучал Curiosity, что эти булыжники состоят из гематита – редкой для красной планеты породы вулканического происхождения, широко встречающейся на Земле.

На фотографиях этих камней, как отмечает НАСА, можно так же увидеть формацию Мюррей, большие залежи глины, которые, по планам команды Curiosity, будут одним из последних объектов на вершине горы Шарп, которые изучит четвертый ровер НАСА.

Снимок поверхности Марса
© Фото: ESA/DLR/Freie Universitat Berlin (G. Neukum)
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Сейчас марсоход находится на временной стоянке, связанной с наступлением рождественских выходных в США. Третьего января, как ожидают ученые, он продолжит восхождение к вершине горы в центре кратера Гейл и приблизится к фиолетовым булыжникам, которые будут "обстреляны" из лазерной пушки ChemCam для изучения их химического состава. Проблемы с буром Curiosity, появившиеся в конце ноября, были частично решены 16 декабря, что оставляет надежду на то, что ровер сможет не только обстрелять, но и "пощупать" эти фиолетовые породы.

За минувший год, как рассказывает Лорен Эдгар, геолог из научной команды Curiosity, ровер проехал около трех километров, пробурил шесть камней и взял две пробы марсианской материи. Из-за сложного рельефа местности и проблем с непрочными алюминиевыми колесами, Curiosity поднялся всего на 85 метров к вершине горы Шарп. Как надеются ученые, этот процесс пойдет быстрее в следующем году, и марсоходу удастся решить свою главную научную и исследовательскую задачу.

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