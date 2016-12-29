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РИА Наука
РИА Наука

Рогозин: недавняя разруха еще "цепляет своей клюкой" космическую отрасль

17:3929.12.2016
(обновлено: 18:20 29.12.2016)
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что след недавней разрухи "еще цепляет своей клюкой" космическую отрасль.

Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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Рогозин назвал главную задачу космической отрасли на 2017 год

"Мы начали работу над новыми пилотируемыми кораблями, новыми ракетными носителями. Все как бы новое, но след разрухи, развала, который был еще несколько лет тому назад, он еще клюкой своей цепляет. Поэтому поверьте мне, каждая авария, каждый сбой, он стоит не просто седых волос, а стоит тяжелых разговоров в профессиональной среде конструкторов, инженеров, идет работа над ошибками", — сказал Рогозин, отвечая на вопрос об авариях космических аппаратов последнего времени, в том числе об утере космического грузового корабля "Прогресс".

Он отметил, что одной из главных проблем в отрасли является кризис кадров, вызванный оттоком специалистов в постсоветский период.

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РИА Наука
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3 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • vova-s-r
    "оттоком"??? --- фактически десятки тысяч высокопрофессиональных специалистов были попросту выброшены за прожиточную черту бедности. Уволены и сокращены. Это люди, которые десятилетиями созидали мощь России. Крайне мало кто смог адаптироваться в "рыночных" условиях. Наверно не менее половины этих бесценных мозгов спились или закончили жизнь на мусорных свалках ... за ненадобностью государству. Кто-то за это ответил? Нет. Продолжаем петь дифирамбы во всяких Ельцин-центрах и огульно всё списывать на 90-е.
    18:14
    29.12.2016
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  • Kuleshov
    Да нет господа, богатый профессиональный опыт подсказывает мне что вы прошли точку не возврата или по технически точку бифуркации, после прохождения которой, для возврата в прежнее состояния нужно приложить на порядок больше энергии, которой к сожалению у Вас нет. Сталин вместе со своими жалкими последышами превратил Россию в техническую державу из крестьянской, к сожалению жертвами при этом пало крестьянство страны. Нынешняя власть, по последним рапортам за 2016, совершила обратный процесс, а жертвой на этот раз пало техническое сословие страны рабочий класс и техническая, научная интеллигенция. С чем в канун нового года Вас и поздравляем.
    09:47
    30.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • vova-s-r
    "оттоком"??? --- фактически десятки тысяч высокопрофессиональных специалистов были попросту выброшены за прожиточную черту бедности. Уволены и сокращены. Это люди, которые десятилетиями созидали мощь России. Крайне мало кто смог адаптироваться в "рыночных" условиях. Наверно не менее половины этих бесценных мозгов спились или закончили жизнь на мусорных свалках ... за ненадобностью государству. Кто-то за это ответил? Нет. Продолжаем петь дифирамбы во всяких Ельцин-центрах и огульно всё списывать на 90-е.
    18:14
    29.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Kuleshov
    Да нет господа, богатый профессиональный опыт подсказывает мне что вы прошли точку не возврата или по технически точку бифуркации, после прохождения которой, для возврата в прежнее состояния нужно приложить на порядок больше энергии, которой к сожалению у Вас нет. Сталин вместе со своими жалкими последышами превратил Россию в техническую державу из крестьянской, к сожалению жертвами при этом пало крестьянство страны. Нынешняя власть, по последним рапортам за 2016, совершила обратный процесс, а жертвой на этот раз пало техническое сословие страны рабочий класс и техническая, научная интеллигенция. С чем в канун нового года Вас и поздравляем.
    09:47
    30.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • samkin.dmitr
    Взял вот так и отмазался умный такой, может сам там стоял среди конструкторов с умным видом проникновенно покачивая светлой государева человека головой. Зачем этот контекст, может поговорим о недофинансировании в сегодняшнее время, об ошибках государственного управления в настоящем, не уводя в прошлое
    12:38
    30.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • samkin.dmitr
    Пафос красивых фраз говорит о витьеватой попытке снизить градус собственной ответственности за происходящее
    12:41
    30.12.2016
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