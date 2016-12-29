Рогозин: недавняя разруха еще "цепляет своей клюкой" космическую отрасль

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что след недавней разрухи "еще цепляет своей клюкой" космическую отрасль.

"Мы начали работу над новыми пилотируемыми кораблями, новыми ракетными носителями. Все как бы новое, но след разрухи, развала, который был еще несколько лет тому назад, он еще клюкой своей цепляет. Поэтому поверьте мне, каждая авария, каждый сбой, он стоит не просто седых волос, а стоит тяжелых разговоров в профессиональной среде конструкторов, инженеров, идет работа над ошибками", — сказал Рогозин, отвечая на вопрос об авариях космических аппаратов последнего времени, в том числе об утере космического грузового корабля "Прогресс".

Он отметил, что одной из главных проблем в отрасли является кризис кадров, вызванный оттоком специалистов в постсоветский период.