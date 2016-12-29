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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, почему толстые люди мало двигаются

20:3029.12.2016
(обновлено: 20:33 29.12.2016)
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Эволюция
© Fotolia/ pict rider

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Люди с лишними килограммами двигаются заметно меньше "спортсменов" не из-за того, что они ленивы или им тяжело носить свой вес, а из-за гормональных перестроек в работе мозга, лишающих их удовльствия от движения, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Metabolism.

"Мы знаем, что уровень физической активности в целом связан с состоянием здоровья человека или животного, но почему-то мы почти ничего не знаем о том, что заставляет толстых людей или мышей двигаться меньше, чем обычно. Многие верят, что причиной этого является сам лишний вес, который тяжело таскать за собой, но наше исследование показывает, что это представление не является верным", — рассказывает Алексей Кравиц (Alexxai Kravitz) из Национального института диабета в Бетесде (США).

За последние годы ученые совершили множество открытий, которые указывают на то, что ожирение является очень сложной болезнью, на чье развитие влияют десятки факторов и причин. К примеру, недавно ученые обнаружили, что вероятность приобретения лишнего веса зависит не только от структуры генов самого человека, но и того, как они упакованы в его клетках, какие микробы живут в его кишечнике и как хорошо он спал в детстве.

Одним из самых известных последствий развития ожирения является то, что тучные люди не любят много двигаться, используя общественный транспорт, лифты и прочие средства передвижения для перемещений даже на небольшие расстояния. Кравиц и его коллеги решили выяснить, какие биологические факторы обуславливают такое поведение, наблюдая за поведением нескольких толстых и худых мышей.

Ожирение
© Fotolia/ Kurhan
Ученые: большинство людей, страдающих ожирением, не могут похудеть

Как рассказывает Кравиц, изучение ожирения является своеобразным научным "хобби" для него – сферой его главных научных интересов была болезнь Паркинсона, и те изменения, которые происходят в мозге при ее развитии. Когда он случайно прочитал несколько исследований, посвященных тому, как ожирение влияет на работу мозга, он удивился, как похожи его симптомы на болезнь Паркинсона, и заинтересовался новой для себя вещью.

Болезнь Паркинсона, как объясняет ученый, развивается в результате разрушения так называемой "черной субстанции" в мозге, особого отдела, который генерирует дофамин, гормон удовольствия, и направляет его в двигательные центры в глубинных слоях мозга. Разрушение "черного тела" приводит к тому, что человек начинает плохо двигаться, теряет баланс и испытывает боль при движении. Кравиц заметил, что у тучных животных уровень дофамина тоже понижается.

© Фото: Alexxai Kravitz
Худая и толстая мышь

Руководствуясь этой идеей, ученые проверили, как меняется концентрация этого гормона в организме мышей, набирающих вес. Для этого они кормили большую группу грызунов высококалорийной диетой с большим количеством жира на протяжении 18 недель, регулярно замеряя уровень гормона в их полосатом теле – той области мозга, где находится "черное тело".

Новорожденный ребенок
© Fotolia/ kotomiti
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Эти наблюдения раскрыли интересную вещь – мыши перестали двигаться задолго до того, как они набрали большую часть жира. Это указало на то, что лишний вес сам по себе не является причиной гиподинамии среди толстых грызунов и людей.

На самом деле, в этом были виноваты изменения в структуре мозга – по пока не понятным причинам обильное питание привело к тому, что число дофаминовых рецепторов, особых химических выростов на поверхности нервных клеток в полосатом теле, заметно уменьшилось. Благодаря этому нейроны, управлявшие физической активностью мышей, гораздо слабее реагировали на гормон, чем нервные клетки здоровых животных.

Если эти рецепторы заблокировать химически или просто удалить их при помощи генной терапии, то все животные, и толстые, и худые, начинали двигаться заметно меньше, чем их сородичи без подобных модификаций. Это указывает на то, что стимуляция подобных рецепторов может помочь людям с лишним весом больше двигаться и благодаря этому избавиться от жира, заключают ученые.

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РИА Наука
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