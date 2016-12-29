Ученые из России выяснили, как вырубка лесов влияет на атмосферу

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Экологи из России проанализировали последствия вырубки лесов для круговорота СО2, тепла и воды в атмосфере и разработали компьютерную модель, которая позволит предсказывать последствия от вырубок для локального и глобального климата Земли, говорится в статье, опубликованной в журнале Environmental Research Letters.

"Наше исследование важно из-за того, что мы сегодня видим резкие изменения в глобальном климате Земли и то, как на эти процессы влияют флуктуации в уровне парниковых газов в атмосфере. Наши модели могут найти применение при проведении экологической экспертизы. Они незаменимы для понимания взаимодействия подстилки и атмосферы, что важно как для фундаментальной, так и для прикладной науки", — заявил Александр Ольчев из Московского университета, чьи слова цитирует Российский научный фонд.

Санкционированные и нелегальные вырубки лесов сегодня по-прежнему остаются одной из главных проблем для экологии и климата Земли. По оценкам НАСА, темпы вырубки лесов за последние 10 лет выросли на 62%, достигнув рекордных показателей. Каждый год, как считают сегодня ученые, Земля лишается огромных лесных массивов, эквивалентных по площади острову Цейлон. Большая часть этих вырубок происходит в тропиках, однако они не обходят стороной Россию и другие северные страны.

Вырубка леса, как объясняют Ольчев и его коллеги, ведет не только к исчезновению большого количества поглотителей СО2, но и множеству других перестроек в работе экосистем и климата. Деревья охлаждают поверхность почвы, "дирижируют" движением ветров, мешают чрезмерному испарению воды и служат источником аэрозолей, охлаждающих атмосферу и отражающих тепло и свет Солнца обратно в космос.

По этой причине вырубка лесов может радикально перестроить климат и жизнь экосистем в их окрестностях, что необходимо учитывать при прогнозах глобального потепления и оценки экологической обстановке в таких регионах Земли. Российские экологи попытались спрогнозировать все эти последствия, создав компьютерную модель "просеки" в лесу, изучив последствия вырубки березовых лесов в Тверской области.

Примерно четыре гектара леса, как рассказывают ученые, были вырублены прошлой зимой в Центрально-Лесном заповеднике на Валдайской возвышенности, что позволило проследить за всеми последствиями исчезновения леса с момента его уничтожения и до начала восстановления экосистем в мае и августе.

© Фото: NASA Earth Observatory / Jesse Allen / Robert Simmon / USGS Global Visualization Viewer / Protected Planet Вырубка лесов в тропиках ускорилась, а не замедлилась, заявляют ученые

Эти данные помогли российским экологам и климатологам разработать набор математических формул, описывающих движение потоков воздуха над подобными просеками, и просчитать все эффекты от вырубки лесов, которые происходят в атмосфере и на границе между атмосферой и подстилкой бывшего леса.

Эти эффекты, как показывают расчеты Ольчева и его коллег, оказались достаточно сильными, и их влияние на климат Земли и круговорот парниковых газов следует учитывать при моделировании глобального потепления. Сейчас, как рассказывают ученые, они продолжают наблюдения за данным участком леса, изучая все, что меняется в его климатических свойствах по мере восстановления лесного покрова.