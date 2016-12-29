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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: уроки рисования выдадут болезни Альцгеймера и Паркинсона

13:2429.12.2016
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Испанский живописец и скульптор Сальвадор Дали в Нью-Йорке, 1956 год
© AP Photo/ Robert Kradin

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Болезнь Альцгеймера или Паркинсона можно найти у человека, не используя анализы или дорогостоящие томографы – для этого оказалось достаточным дать ему в руки кисть и попытаться научить его рисовать, заявляют математики, опубликовавшие статью в журнале Neuropsychology.

"Искусство долгое время считалось психологами одним из самых эффективных методов для улучшения жизни людей, страдающих от расстройств сознания. Мы расширили эту традицию, разобрав "подчерк" нескольких известных художников, изучив то, как они взаимодействовали с краской и кистью. Этот процесс, как оказалось, скрывает в себе следы проблем с работой мозга", — рассказывает Алекс Форсайт (Alex Forsythe) из университета Ливерпуля (Великобритания).

Форсайт и его коллега Тамсин Уильямс (Tamsin Williams) из фонда Национальной здравоохранительной системы Британии в Йорке пришли к такому выводу, изучив манеру рисования и стратегии использования различных красок у семи известных художников, часть из которых страдала от болезни Альцгеймера в пожилые годы жизни.

Строение нейрона головного мозга
© Fotolia/ ktsdesign
Ученые: мозговые волны могут быть ключом к лечению болезни Альцгеймера

В их число попали Сальвадор Дали и Норваль Мориссо, "Пикассо Севера", страдавшие от болезни Паркинсона, Виллем де Кунинг и абстракционист Джеймс Брукс, жертвы старческой деменции, а также троица художников без проблем с работой мозга – Пабло Пикассо, Клод Моне и Марк Шагал.

Для анализа их картин ученые использовали методику из мира математики, так называемый фрактальный анализ, направленный на поиск самоповторяющихся элементов в их картинах. Сегодня эта методика используется в основном для изучения трендов на биржах акций и валютных рынках, однако Форсайт и Уильямс приспособили ее для поиска похожих элементов на картинах этих великих живописцев.

В общей сложности ученые проанализировали свыше двух тысяч работ этих шести художников, что позволило им выделить небольшие и крупные "фракталы" в их манере писания картин, и в том, как они использовали краски.

Нейроны в головном мозге человека
© Fotolia/ SSilver
Ученые научились возвращать память при развитии болезни Альцгеймера

Оказалось, что художники с одинаковыми нейроденеративными заболеваниями используют очень похожие друг на друга самоповторяющиеся приемы и узоры из красок, которые заметно отличаются от того, как писали их здоровые коллеги. Эти наборы фракталов, как считает Форсайт, помогут медикам в будущем определять наличие болезни Альцгеймера, Паркинсона и прочих проблем с работой мозга, используя кисточку и лист бумаги, а не МРТ или дорогие и длительные медицинские анализы.

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РИА Наука
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