Минздрав рассказал, с какими видами рака эффективно борется новый препарат

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Новый отечественный препарат показывает эффективность при меланоме, раке мозга, легкого, почки, мочевого пузыря и шеи, сообщил в четверг директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай со ссылкой разработчиков лекарства.

"Кардинальное отличие данного класса препаратов состоит в том, что, в отличие от химиотерапевтических средств, они не перестают действовать после прекращения приема лекарства", — цитирует Салагай слова президента компании BIOCAD Дмитрия Морозова.

Препарат запускает иммунную реакцию, позволяющую бороться с опухолью, что дает шанс при терапии пациентам даже с самыми тяжелыми формами рака, уточняет он.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что вещество, которое пока носит "рабочее" название PD-1, проходит вторую стадию клинических испытаний. В продаже лекарство может появиться через год-полтора.

Рак является сегодня одной из главных причин смерти людей в большинстве развитых стран. В России от онкологических заболеваний страдают примерно три миллиона человек. По данным Минздрава, за минувшие 10 лет число раковых больных выросло на 18%. Каждый год злокачественные опухоли обнаруживают у примерно 500 тысяч россиян.