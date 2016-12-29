Минздрав рассказал, с какими видами рака эффективно борется новый препарат

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Новый отечественный препарат показывает эффективность при меланоме, раке мозга, легкого, почки, мочевого пузыря и шеи, сообщил в четверг директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай со ссылкой разработчиков лекарства.
Препарат запускает иммунную реакцию, позволяющую бороться с опухолью, что дает шанс при терапии пациентам даже с самыми тяжелыми формами рака, уточняет он.
Рак является сегодня одной из главных причин смерти людей в большинстве развитых стран. В России от онкологических заболеваний страдают примерно три миллиона человек. По данным Минздрава, за минувшие 10 лет число раковых больных выросло на 18%. Каждый год злокачественные опухоли обнаруживают у примерно 500 тысяч россиян.