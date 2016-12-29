СМИ: расследованием аварии "Прогресса МС-04" займутся эксперты НАСА

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Расследованием причин аварии грузового космического корабля "Прогресс МС-04" наряду со специалистами "Роскосмоса" будут заниматься эксперты НАСА, пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на генерального директора РКК "Энергия" Владимира Солнцева.

Он пояснил, что авария достаточно сложная с точки зрения понимания процессов, случившихся в крайне сжатые сроки. По его словам, речь идет о миллисекундах.

"Мы собираем и анализируем огромные объемы данных по предыдущим нештатным ситуациям, в том числе из 70-х годов прошлого века. Привлекли к изучению причин аварии наших американских партнеров из NASA. Они нам сказали, что и у них не было в истории аварий, протекавших в такое сжатое время", — сказал Солнцев.

Как рассказал гендиректор РКК "Энергия", американские специалисты уже задали ряд вопросов, которые помогут лучше сориентировать в причинах случившегося. Сейчас российские специалисты работают над моделированием разных процессов аварии и интегрируют их. Планируется, что в итоге будет разработана программа по устранению выявленных недостатков, что в свою очередь позволит продвинуться дальше в расследовании, добавил Солнцев.

В пресс-службе НАСА "Известиям" подтвердили, что агентство участвует в расследовании катастрофы, поскольку данный вопрос касается безопасности как российских, так и американских членов экипажа МКС. Уточняется, что помощь оказывает в первую очередь команда, отвечающая за сотрудничество по линии МКС, однако при необходимости могут быть привлечены любые другие подразделения НАСА. При этом в НАСА изданию не пояснили, в чем конкретно заключается содействие российской стороне, но подчеркнули, что располагают всеми необходимыми ресурсами для участия в расследовании.

Космический грузовик "Прогресс МС-04" потерпел аварию вечером 1 декабря над безлюдной гористой местностью в Туве. Большинство его фрагментов сгорели в атмосфере, однако некоторые обломки упали в 60-70 километрах западнее столицы Тувы города Кызыл. Данные телеметрии подтверждают, что космический грузовик отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У", однако пока эксперты не установили, почему он затем вышел из штатного режима полета и через некоторое время разрушился.

Авария могла произойти в результате нештатной работы двигателей третьей ступени "Союза-У" или разрушения в полете бака окислителя третьей ступени ракеты-носителя. Выдвигались версии о некачественной сборке, прогаре камер сгорания, повреждениях сварного шва. Кроме того, выдвигалась версия, согласно которой система управления ракеты "Союз-У" могла выдать команду на аварийное выключение двигателей третьей ступени, в результате чего грузовик "Прогресс МС-04" получил сильный толчок и вышел из штатного режима полета.

Вместе с тем, согласно циклограмме полета, на грузовике раскрылись навигационные антенны, но не успели раскрыться солнечные батареи, что подтверждается словами комментатора НАСА в подмосковном Центре управления полетами. Затем "Прогресс" еще примерно полторы минуты передавал телеметрию, после чего начался его сход с орбиты.