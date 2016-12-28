НАСА выберет место для посадки нового ровера на Марсе в феврале

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Участники миссии "Марс-2020" в феврале назовут место посадки пятого марсохода НАСА, который будет искать возможные следы жизни на Марсе и коллекционировать интересные образцы пород для отправки на Землю, сообщает пресс-служба НАСА.

"Нельзя выбрать десять случайных точек на Марсе и сказать, "давайте отправимся ко всем из них". Каждая наша миссия не имеет права на ошибку, и у нас есть только одна попытка на ее осуществление. Приходится выбирать самый правильный вариант. Сегодня мы чувствуем, что мы уже в буквальном смысле побывали в каждой из этих точек и все знаем о них. Когда мы прилетаем на Марс, это ощущение пропадает – всегда появляются приятные сюрпризы", — заявил Майкл Мейер (Michael Meyer), руководитель программы исследования Марса в НАСА.

В декабре 2012 года, после успешной посадки марсохода Curiosity в кратер Гейла на экваторе Марса и начала изучения тайн этого высохшего озера, НАСА объявило о намерении создать еще один ровер, который должен отправиться на красную планету в 2020 году.

Как изначально подчеркивали в НАСА, этот марсоход по своей начинке будет полным наследником Curiosity — он будет основан на той же платформе, что и четвертый ровер НАСА, но при этом будет оснащен другим набором инструментов. Их главным предназначением будет не поиск следов воды, а проверка способности Марса в прошлом и сегодня поддерживать жизнь.

Из-за проблем внешнеполитического характера этот марсоход, в отличие от двух других марсианских миссий НАСА, Curiosity и зонда Mars-Odyssey, не будет оснащен российским детектором воды NORD, который разрабатывался для этого ровера в ИКИ РАН группой Игоря Митрофанова. С другой стороны, на борту "Марса-2020", пока не получившего официальное имя, будет установлен микрофон, что позволит нам впервые "услышать" звуки Марса.

В начале августа 2015 года НАСА назвало восемь точек, куда может приземлиться "Марс-2020", выбрав их из списка из 27 интересных с научной точки зрения регионов Марса.

Половина из выбранных восьми точек – кратеры Джезеро, Эберсвальд, Холден и впадина Мелас – представляют собой русла пересохших марсианских рек, а остальные четыре – холмы Колумбии, долина Маврт, ямы Нили и плато Большой Сырт – сложены из древнейших пород Марса, которые могут таить в себе следы примитивной жизни. Все они расположены относительно близко к марсианскому экватору, так как посадка марсохода в высоких широтах пока трудно осуществима с технической точки зрения.

Как сообщает НАСА, Мейер недавно выступил с докладом в рамках очередной конференции Американского геофизического союза, на которой он сообщил, что уже в ближайшее время, в феврале наступающего 2017 года, НАСА назовет место посадки "Марса-2020".

Сейчас, по словам Мейера, специалисты НАСА анализируют высококачественные снимки каждой из восьми зон, полученные при помощи камер зонда MRO, и пытаются определить, какая из них является самой привлекательной с научной точки зрения, и безопасной с точки зрения посадки марсохода.

Как отмечает руководитель программы, свыше 400 экспертов из разных областей геологии и планетологии участвуют в выборе места посадки, что обеспечит максимально объективный выбор места приземления "Марса-2020" и позволит избежать ошибок при его выборе.