К регистрации готовы более 30 биомедицинских клеточных продуктов

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Более 30 клеточных биомедицинских продуктов готовы к регистрации в Минздраве после вступления в силу c 1 января 2017 года ФЗ "О биомедицинских клеточных продуктах", рассказал журналистам замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой в среду.

"Таких продуктов, готовых к тому, чтобы уже их рассматривало Министерство здравоохранения для получения свидетельств о регистрации, их порядка 30-40. Но степень готовности к подаче различная", — сказал Краевой.

Он отметил, что российские ученые начали разработки в этой сфере задолго до принятия закона.

"Прежде всего, это такие широко востребованные клеточные продукты, как… аналог живой кожи, хрящевая ткань, которая необходима для лечения дефектов суставных поверхностей, это роговица, которая необходима при дефектах глазного яблока. Ведутся большие работы с клетками печени. То есть это большой арсенал клеточных продуктов", — сообщил Краевой.

Он добавил, что, в соответствии с вступающим в силу законом, процедура (регистрации — ред.) будет занимать порядка 100 дней. Краевой подчеркнул, что ее основная задача — дать свидетельство безопасным, качественным и эффективным клеточным продуктам.

Согласно закону "О биомедицинских клеточных продуктах", донорство биоматериала будет возможно только с согласия донора, а клинические испытания клеточных продуктов — с согласия испытуемых.

Донором биоматериала может стать дееспособный совершеннолетний гражданин России только в случае его добровольного согласия и после прохождения бесплатного медицинского обследования. Отмечается, что донорство клеток возможно исключительно на безвозмездной основе. Также в законе оговаривается создание совета по этике, без положительной экспертизы которого нельзя будет приступить к клиническим исследованиям клеточного продукта.