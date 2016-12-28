Запуск космического грузовика "Прогресс МС-05" могут перенести

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Запуск к МКС следующего космического грузовика "Прогресс МС-05" пока предварительно намечен на 2 февраля 2017 года, но может быть осуществлен и позднее, если межведомственная комиссия не сможет до конца года определиться с причинами аварии "Прогресса МС-04", сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.

"Пока запуск намечен на 2 февраля. Но если комиссия не сможет по объективным причинам закончить свою работу 30 декабря, как объявлял "Роскосмос", и однозначная причина аварии установлена не будет, то запуск следующего "Прогресса" может быть сдвинут "вправо": запасы на станции позволяют это сделать", — отметил собеседник агентства.

Космический грузовик "Прогресс МС-04" потерпел аварию вечером 1 декабря над безлюдной гористой местностью в Туве. Большинство его фрагментов сгорели в атмосфере, однако некоторые обломки упали в 60-70 километрах западнее столицы Тувы города Кызыл. Данные телеметрии подтверждают, что космический грузовик отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У", однако пока эксперты не установили, почему он затем вышел из штатного режима полета и через некоторое время разрушился.

Авария могла произойти в результате нештатной работы двигателей третьей ступени "Союза-У" или разрушения в полете бака окислителя третьей ступени ракеты-носителя. Выдвигались версии о некачественной сборке, прогаре камер сгорания, повреждениях сварного шва. Кроме того, выдвигалась версия, согласно которой система управления ракеты "Союз-У" могла выдать команду на аварийное выключение двигателей третьей ступени, в результате чего грузовик "Прогресс МС-04" получил сильный толчок и вышел из штатного режима полета.

Вместе с тем, согласно циклограмме полета, на грузовике раскрылись навигационные антенны, но не успели раскрыться солнечные батареи, что подтверждается словами комментатора НАСА в подмосковном Центре управления полетами. Затем "Прогресс" еще примерно полторы минуты передавал телеметрию, после чего начался его сход с орбиты.

Грузовой космический корабль должен был доставить к МКС более 2,5 тонны груза. Помимо топлива, воды и сжатых газов, на борту находились оранжерея "Лада-2", в которой планировалось впервые вырастить сладкий перец на орбите, скафандр новой модификации "Орлан-МКС" с автоматической системой терморегулирования, позволяющей космонавтам не отвлекаться на включение и выключение систем обогрева, а также фрукты к новогоднему столу членов экипажа.