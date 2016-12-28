Ученые создали первый образец эталона для живых тканей, сообщил Росстандарт

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Ученые-метрологи Всероссийского научно-исследовательского института метрологической службы (ВНИИМС) создали прототип эталона единицы каталитической активности (скорости химической реакции) в живых тканях, что поможет в будущем улучшить точность анализов, сообщает Росстандарт.

"Научные исследования российских метрологов ВНИИМС позволили создать прототип эталона единицы каталитической активности в биологических жидкостях и тканях. Дальнейшее развитие прикладного характера в химической, нефтехимической, медицинской отраслях может существенно повлиять на точность результатов измерений", — говорится в сообщении.

При этом уже сегодня экспериментальный образец эталона может успешно применяться в лабораторных и клинических исследованиях медицинскими учреждениями всех типов, которым для точного диагностирования необходимы достоверные результаты, выраженные в одних и тех же сопоставимых единицах, отмечают в ведомстве.

"Были разработаны методы воспроизведения и хранения единицы каталитической активности и проведены экспериментальные исследования биологических и химических катализаторов. Научно-технический уровень экспериментального образца эталона отвечает высоким международным требованиям, что подтверждают предварительные результаты международных сличений, проводимых Международным бюро мер и весов", – добавили в Росстандарте.

Кроме того, разработанные методы и средства, реализованные в прототипе эталона, позволят проводить сравнительные исследования свойств катализаторов, используемых в химической и нефтехимической промышленности. Также созданный на основе прототипа эталон

после доработки и расширения функциональных возможностей будет готов к широкому использованию в целях метрологического обеспечения средств измерений в медицинских целях.

"Фактически это открывает новые возможности для улучшения качества жизни населения, включая конечных пользователей средств измерений – людей, заботящихся о своем здоровье и заинтересованных в точных результатах анализов и правильно установленных причинах заболеваний", – подчеркнули в Росстандарте.