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РИА Наука
РИА Наука

Французские медики выяснили, от чего больше всего страдают бездомные люди

19:0027.12.2016
(обновлено: 20:13 27.12.2016)
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Пункт для обогрева людей без определенного места жительства
© РИА Новости. Илья Питалев
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Медики из университета Рене Декарта в Париже провели одно из первых исследований здоровья бездомных людей, обнаружив, что чаще всего люди без определенного места жительства страдают от бессонницы и проблем со сном, говорится в статье, опубликованной в журнале JAMA Internal Medicine.

"Мы полагаем, что социальным службам Франции нужно обратить внимание на улучшение качества сна у этой группы людей. Отели и ночлежки, куда помещают таких людей, следует устраивать так, чтобы уровень шума, света и прочих раздражителей в них был минимальным, а кровати должны быть разделены друг от друга для обеспечения хотя бы минимальной приватности", — заявил Дамьен Легер (Damien Leger) из университета Рене Декарта в Париже (Франция).

Численность бездомных людей в большинстве стран мира в последние годы заметно выросла из-за различных экономических кризисов, глобализации и других проблем, лишивших людей стабильных источников дохода. По статистике Министерство жилищного строительства и городского развития США, в Америке выше 3,5 миллионов граждан живут сегодня на улицах. 

Бездомная собака. Архив
© РИА Новости. Сергей Леваненков
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Во Франции число официально зарегистрированных бездомных людей составляет около 150 тысяч на сегодняшний день. Их число за последние два года выросло примерно в два раза, и правительство страны пытается бороться с этим феноменом, создавая специальные бесплатные отели для бездомных и предлагая им рабочие места. Тем не менее, многие бездомные люди, в том числе и дети, все равно продолжают жить на улицах.

Легер и его коллеги решили проверить, как подобный стиль жизни сказывается на здоровье бездомных парижан. Для этого ученые пошли на улицы и оценили состояние здоровья около 3,5 тысячи живущих там людей, большинство из которых оказались мужчинами среднего возраста.

Одной из главных проблем бездомных во Франции, помимо алкоголизма и повышенной уязвимости к болезням, оказался недостаток сна – в среднем они спят около 6 часов 31 минуты, тогда как большинство более успешных парижан спят около 7 часов и девяти минут.

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© Lauren Brent, University of Exeter
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Почти десятая доля бездомных людей регулярно спит меньше четырех часов в сутки, и многие из них, почти половина опрошенных бездомных, страдает от бессонницы. Для сравнения, лишь 19% парижан, имеющих крышу над головой, имеет какие-либо проблемы со сном. Примерно четверть бездомных принимает различные лекарства и психотропные вещества для того, чтобы заснуть.

По этой причине ученые предлагают социальным службам Франции пересмотреть те принципы, которые они используют в работе с бездомными людьми, так как уровень бессоницы среди жителей отелей для бездомных и "уличных" людей без определенного места жительства в принципе не отличался.

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РИА Наука
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