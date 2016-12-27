Французские медики выяснили, от чего больше всего страдают бездомные люди

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Медики из университета Рене Декарта в Париже провели одно из первых исследований здоровья бездомных людей, обнаружив, что чаще всего люди без определенного места жительства страдают от бессонницы и проблем со сном, говорится в статье, опубликованной в журнале JAMA Internal Medicine.

"Мы полагаем, что социальным службам Франции нужно обратить внимание на улучшение качества сна у этой группы людей. Отели и ночлежки, куда помещают таких людей, следует устраивать так, чтобы уровень шума, света и прочих раздражителей в них был минимальным, а кровати должны быть разделены друг от друга для обеспечения хотя бы минимальной приватности", — заявил Дамьен Легер (Damien Leger) из университета Рене Декарта в Париже (Франция).

Численность бездомных людей в большинстве стран мира в последние годы заметно выросла из-за различных экономических кризисов, глобализации и других проблем, лишивших людей стабильных источников дохода. По статистике Министерство жилищного строительства и городского развития США, в Америке выше 3,5 миллионов граждан живут сегодня на улицах.

Во Франции число официально зарегистрированных бездомных людей составляет около 150 тысяч на сегодняшний день. Их число за последние два года выросло примерно в два раза, и правительство страны пытается бороться с этим феноменом, создавая специальные бесплатные отели для бездомных и предлагая им рабочие места. Тем не менее, многие бездомные люди, в том числе и дети, все равно продолжают жить на улицах.

Легер и его коллеги решили проверить, как подобный стиль жизни сказывается на здоровье бездомных парижан. Для этого ученые пошли на улицы и оценили состояние здоровья около 3,5 тысячи живущих там людей, большинство из которых оказались мужчинами среднего возраста.

Одной из главных проблем бездомных во Франции, помимо алкоголизма и повышенной уязвимости к болезням, оказался недостаток сна – в среднем они спят около 6 часов 31 минуты, тогда как большинство более успешных парижан спят около 7 часов и девяти минут.

Почти десятая доля бездомных людей регулярно спит меньше четырех часов в сутки, и многие из них, почти половина опрошенных бездомных, страдает от бессонницы. Для сравнения, лишь 19% парижан, имеющих крышу над головой, имеет какие-либо проблемы со сном. Примерно четверть бездомных принимает различные лекарства и психотропные вещества для того, чтобы заснуть.

По этой причине ученые предлагают социальным службам Франции пересмотреть те принципы, которые они используют в работе с бездомными людьми, так как уровень бессоницы среди жителей отелей для бездомных и "уличных" людей без определенного места жительства в принципе не отличался.