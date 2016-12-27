Работу аварийной комиссии по "Прогрессу" продлили до 30 декабря

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Межведомственная комиссия по расследованию причин аварии грузового космического корабля "Прогресс МС-04" продолжит работу, как минимум, до 30 декабря, заявил РИА Новости представитель Роскосмоса.

Ранее Роскосмос официально сообщал, что выводы комиссии будут представлены 28 декабря.

"В настоящее время работа комиссии по ТГК "Прогресс" продлена до 30 декабря", — рассказал собеседник агентства.

Космический грузовик "Прогресс-МС-04" потерпел аварию вечером 1 декабря над безлюдной гористой местностью в Туве. Большинство его фрагментов сгорели в атмосфере, однако некоторые обломки упали в 60-70 километрах западнее столицы Тувы города Кызыл. Данные телеметрии подтверждают, что космический грузовик отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У", однако пока эксперты не установили, почему он затем вышел из штатного режима полета и через некоторое время разрушился.

Специалисты полагали, что авария могла произойти в результате нештатной работы двигателей третьей ступени "Союза-У". Выдвигались версии о некачественной сборке, прогаре камер сгорания, повреждениях сварного шва. Но после обработки телеметрических данных до 383-й секунды полета предварительно можно говорить, что отделение произошло, и уже после этого на самом "Прогрессе" произошла нештатная ситуация, приведшая к его разрушению и последующему падению. Кроме того, выдвигалась версия, согласно которой система управления ракеты "Союз-У" могла выдать команду на аварийное выключение двигателей третьей ступени, в результате чего грузовик "Прогресс МС-04" получил сильный толчок и вышел из штатного режима полета.

Вместе с тем согласно циклограмме полета, на грузовике раскрылись навигационные антенны, но не успели раскрыться солнечные батареи, что подтверждается словами комментатора НАСА в подмосковном Центре управления полетами. Затем "Прогресс" еще примерно полторы минуты передавал телеметрию, после чего начался его сход с орбиты.

Грузовой космический корабль должен был доставить к МКС более 2,5 тонны груза. Помимо топлива, воды и сжатых газов, на борту находились оранжерея "Лада-2", в которой планировалось впервые вырастить сладкий перец на орбите, скафандр новой модификации "Орлан-МКС" с автоматической системой терморегулирования, позволяющей космонавтам не отвлекаться на включение и выключение систем обогрева, а также фрукты к новогоднему столу членов экипажа.