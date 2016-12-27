Работу аварийной комиссии по "Прогрессу" продлили до 30 декабря

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Межведомственная комиссия по расследованию причин аварии грузового космического корабля "Прогресс МС-04" продолжит работу, как минимум, до 30 декабря, заявил РИА Новости представитель Роскосмоса.
"В настоящее время работа комиссии по ТГК "Прогресс" продлена до 30 декабря", — рассказал собеседник агентства.
Космический грузовик "Прогресс-МС-04" потерпел аварию вечером 1 декабря над безлюдной гористой местностью в Туве. Большинство его фрагментов сгорели в атмосфере, однако некоторые обломки упали в 60-70 километрах западнее столицы Тувы города Кызыл. Данные телеметрии подтверждают, что космический грузовик отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У", однако пока эксперты не установили, почему он затем вышел из штатного режима полета и через некоторое время разрушился.
Вместе с тем согласно циклограмме полета, на грузовике раскрылись навигационные антенны, но не успели раскрыться солнечные батареи, что подтверждается словами комментатора НАСА в подмосковном Центре управления полетами. Затем "Прогресс" еще примерно полторы минуты передавал телеметрию, после чего начался его сход с орбиты.
Грузовой космический корабль должен был доставить к МКС более 2,5 тонны груза. Помимо топлива, воды и сжатых газов, на борту находились оранжерея "Лада-2", в которой планировалось впервые вырастить сладкий перец на орбите, скафандр новой модификации "Орлан-МКС" с автоматической системой терморегулирования, позволяющей космонавтам не отвлекаться на включение и выключение систем обогрева, а также фрукты к новогоднему столу членов экипажа.