Телескоп ART-XC подготовили для установки на обсерваторию "Спектр-РГ"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российский телескоп ART-XC доставлен из Сарова в НПО имени Лавочкина и готов к установке на уникальную космическую обсерваторию "Спектр-РГ", заявил журналистам заместитель главы Института космических исследований (ИКИ) Михаил Павлинский.

"Рентгеновский космический телескоп ART-XC доставлен. Мы находимся на финишном этапе наземных испытаний. В задачи этого телескопа входит съемка в жестком спектре скоплений галактик и огромных черных дыр, объемом до миллиардов масс Солнца ", — отметил он.

По словам Павлинского, на "Спектре-РГ" также будет установлен немецкий телескоп eROSITA, поставка которого в Россию запланирована 18 января 2017 года.

Ожидается, что в ходе четырехлетней работы оба телескопа зарегистрируют около 3 миллионов активных галактик.

Орбитальная астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" предназначена для изучения Вселенной в гамма- и рентгеновском спектральном диапазоне. Ожидается, что она будет запущена в марте 2018 года в точку Лагранжа L2, где уравновешивается тяготение Луны и Земли, и станет первым российским аппаратом в этой точке. Ранее сообщалось, что "Спектр-РГ" будет запущен в 2014 году. Последний раз запуск переносился на 25 сентября 2017 года.