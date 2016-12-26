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РИА Наука
РИА Наука

Ученые назвали главную проблему для НАСА при поисках жизни на Европе

17:2026.12.2016
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Так художник представил себе формирование полыньи в льдах Европы
© From Schmidt et al., “Active formation of chaos terrain over shallow subsurface water on Europa”, Nature, 2011.

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Двигатели миссии "Европа-Клипер" могут помешать НАСА найти следы жизни на Европе, спутнике Юпитера, так как они покроют ее поверхность большим количеством аммиака и других органических молекул, которые скроют признаки существования инопланетных микробов, сообщает Space.com

"Люди и политики хотят, чтобы мы сели на поверхность Европы, пробурили лунку и выловили там рыбу. Это, конечно же, крайне малореалистично – в лучшем случае мы приземлимся и найдем там молекулы биологического происхождения, или же просто "кирпичики" жизни. Нам нужно будет пробурить лед на глубину в 10 сантиметров или метр для того, чтобы уйти от азотного следа двигателей посадочного модуля", — заявила Бритни Шмидт (Britney Schmidt), одна из участниц миссии из Технологического института Джорджии (США). 

НАСА уже более пяти лет работает над проектом межпланетной станции "Европа-Клипер", которая должна стать вторым космическим кораблем после зонда "Галилео", который посетит окрестности самой загадочной и интересной для ученых луны Юпитера, Европы. В мае прошлого года НАСА определилось со списком из девяти научных инструментов, которые отправятся вместе с зондом к Европе, и рассказало о них публике.

Спутник Юпитера Европа
© Фото: NASA/JPL-Caltech/SETI Institute
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В этом году Конгресс США неожиданно для ученых заявил о готовности расширить финансирование и отправить к Европе не один, а два зонда в рамках миссии "Европа-Клипер", один из которых совершит посадку на ледяную луну Юпитера и заберет пробы с ее поверхности.

Подобная процедура, как рассказывают Шмидт и другой планетолог, Ральф Лоренц из университета Джона Гопкинса (США), будет осложнена тем, что посадочному модулю "Европы-Клипер" придется использовать двигатели для торможения и осуществления мягкой посадки на поверхность Европы.

Большинство существующих сегодня или ранее использовавшихся посадочных систем использовали для этих целей топливо или окислители, содержащие в себе большие количества азота – к примеру, несимметричный диметилгидразин или азотную кислоту. 

Их использование, как отмечает Лоренц, сделает поиски следов жизни на поверхности Европы фактически невозможными, так как двигатели "Европы-Клипера" покроют лед луны Юпитера множеством молекул аммиака и других соединений азота, которые в принципе могут производить или потреблять микробы.

Спутник Юпитера Европа
© Фото: NASA/JPL-Caltech/SETI Institute
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Поэтому, как считает Шмидт, зонд должен быть оснащен буровой установкой, которая позволит получать образцы льда с возможными следами жизни из глубинных слоев льда, куда пламя двигателей не может проникнуть. 

Как заявил Питер Уиллис (Peter Willis) из Лаборатории реактивного движения НАСА, другой способ избежать этой проблемы – посадка модуля при помощи системы, похожей на SkyCrane, опустившей марсоход Curiosity на Марс в 2012 году. В таком случае посадочная система будет парить на большой высоте над поверхностью Европы, и спустит зонд на нее на тросах, что позволит избежать загрязнения льдов аммиаком и другой органикой, порожденной двигателями.

Время на принятие решение еще есть — по планам Конгресса США, НАСА должно отправить "Клипер" к Европе не позже 2022 года, а лендер – не позже 2024 года. Общая стоимость этого проекта пока не называется, однако она, с очень высокой долей вероятности, превысит миллиард долларов США.

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РИА Наука
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
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  • alexanlr.andriyanow
    А что, отличный сценарий посадки! Парить на большой высоте и на тросах спустить! Только продукты горения двигателей к сожалению всё равно на поверхность Европы опустятся, так что немного бурить придётся.Но это несколько миллиметров по сравнению с тем, если непосредственно на поверхность Европы сесть.
    17:36
    26.12.2016
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