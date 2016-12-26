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РИА Наука
РИА Наука

В России планируют начать испытания ускорителя частиц для лечения рака

10:4026.12.2016
(обновлено: 10:42 26.12.2016)
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Лаборатория. Архивное фото
© Fotolia/ science photo

НОВОСИБИРСК, 26 дек – РИА Новости. Ученые планируют к 2020 году приступить к клиническим испытаниям новейшей бор-нейтронозахватной терапии рака, когда пораженные клетки уничтожают с помощью ускорителя нейтронов, сообщил журналистам в понедельник директор Института ядерной физики СО РАН Павел Логачев.

Ученый с моделью ДНК в пробирке
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Бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ) позволяет лечить глиобластому мозга и другие онкологические заболевания с использованием созданного в ИЯФ специально для этого метода ускорительного источника нейтронов. БНЗТ позволяет избирательно уничтожать клетки раковых опухолей в связи с тем, что в них, в отличие от здоровых, накапливается стабильный изотоп бора — бор-10. Пациента облучают нейтронами, которые, в свою очередь, хорошо захватываются ядрами бора. В результате внутри клетки происходит ядерная реакция, и если клетка раковая, то она погибает.

"Задача стоит, чтобы при поддержке Федерального агентства научных организаций (ФАНО) было реконструировано здание, ускоритель мы можем взять на себя, чтобы к 2020 году мы могли выйти на клинические испытания", — сказал Логачев, отметив, что реконструкция расположенного на территории ИЯФ здания под клинику потребует около 100 миллионов рублей.

Директор Института отметил, что в ИЯФ год назад заработал прототип ускорителя нейтронов для бор-нейтронозахватной терапии, и за этот год ученым удалось поднять его мощность так, что теперь нейтронный поток находится в "терапевтической зоне", что позволяет проводить полноценные испытания. По словам ученого, сейчас стоит вторая задача – создание препаратов для адресной доставки атомов бора в опухоли и метастазы.

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© РИА Новости. Владимир Федоренко
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"Сейчас в рамках работы по бор-нейтронозахватной терапии создана комплексная программа научных исследований в рамках Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Мы надеемся, что в 2017 году эта программа реально заработает. Она объединяет много химических, биологических, физических, медицинских институтов, на базе которых и будут создаваться отечественные препараты для БНЗТ", — рассказал Логачев, отметив, что клинические исследования будет проводить Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН, имеющий для этого все необходимые инструменты и лицензии.

Также в ИЯФ в рамках гранта Российского научного фонда проводятся исследования перспективного способа лечения онкологических заболеваний с помощью сформированных специальным образом пучков рентгеновского излучения. Уже в 2017 году планируется начать эксперименты по отработке метода микропучковой рентгеновской терапии на лабораторных животных.

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РИА Наука
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