США
26.1226 декабря19:38МСК
USD60.91+0.06
EUR63.73+0.19
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

СМИ: Роскосмос создаст "сдувающего" с орбиты мусор космического уборщика

01:4126.12.2016
(обновлено: 09:41 26.12.2016)
441657913
Планета Земля. Архивное фото
© NASA

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" разрабатывает проект космического уборщика, который сможет "сдувать" космический мусор струей реактивного двигателя, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на гендиректора Центрального научно-исследовательского института машиностроения Олега Горшкова.

Космическое явление. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Роскосмос потратит 10,8 млрд рублей на орбитальную уборку, пишут СМИ
Как отмечает издание, вопрос стоит очень остро, вскоре его предстоит решать на международном уровне. По данным автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), в середине 2016 года на околоземных орбитах находилось почти 18 тысяч только крупных объектов размером более десяти сантиметров. Больше всего "мусора" оставили на орбите Россия, США и Китай.

"Замысел оригинален: аппарат снабжается ионными двигателями с противоположных сторон. Спутник приближается к отработавшему космическому аппарату и включает двигатели на равную мощность с противоположных сторон. За счет этого он остается на месте и струей одного из двигателей меняет параметры орбиты неработающего объекта. Тот постепенно теряет скорость и сходит с орбиты. Сколько нужно "дуть" ионной струей — зависит от мощности двигателя. Оценки показывают, что при мощности двигателя около 5 кВт время увода спутника-мишени займет до 15 суток в зависимости от массы и габаритов", — приводит газета слова Горшкова.

Межпланетный аппарат ЭкзоМарс-2016 с посадочным аппаратом Скиапарелли. Архивное фото
© Фото: ESA
В Роскосмосе рассказали, когда начнется вывод модуля TGO на целевую орбиту
Каждый новый пуск оставляет на орбитах 2-3 новых фрагмента: ступени ракеты и разгонные блоки. Эти объекты могут кружить вокруг Земли бесконечно долго, тем самым создавая проблемы для орбитальных станций и спутников.

"Работы по созданию средств уборки космического мусора "Роскосмос" планировал относительно давно: в проект Федеральной космической программы (ФКП) на 2016-2025 годы был включен проект "Ликвидатор". Это космический аппарат массой 4 тонны, который мог бы последовательно удалять с орбиты до 200 отслуживших спутников за 10 лет активного существования в космосе. Затем проект ФКП оптимизировали, и создание "Ликвидатора" отложили", — отмечает издание.

Фотография Луны в космосе. Архивное фото
© Фото: Роскосмос/Олег Артемьев
"Роскосмос" не зафиксировал падения космического мусора над Хакасией
От идеи космического уборщика не отказались, но точной даты его создания пока еще нет, заявил газете научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

"Сначала нужно договориться на международном уровне, кто отвечает за космический мусор и как эта ответственность реализуется, а уж затем определять дальнейший план действий. На орбите мусора уже столько, что кампания по расчистке орбиты представляется как масштабное, почти наверняка международное мероприятие. Полагаю, что в обозримой перспективе на уровне ООН более реально договориться не об уборке в космосе, а о совместных мерах по незасорению околоземного пространства", — рассказал он.

Комментировать
+
РИА Наука
Обсуждение
38 пользователей оставили 44 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать старые комментарии (24)
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.