СМИ: Роскосмос создаст "сдувающего" с орбиты мусор космического уборщика

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" разрабатывает проект космического уборщика, который сможет "сдувать" космический мусор струей реактивного двигателя, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на гендиректора Центрального научно-исследовательского института машиностроения Олега Горшкова.

Как отмечает издание, вопрос стоит очень остро, вскоре его предстоит решать на международном уровне. По данным автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), в середине 2016 года на околоземных орбитах находилось почти 18 тысяч только крупных объектов размером более десяти сантиметров. Больше всего "мусора" оставили на орбите Россия, США и Китай.

"Замысел оригинален: аппарат снабжается ионными двигателями с противоположных сторон. Спутник приближается к отработавшему космическому аппарату и включает двигатели на равную мощность с противоположных сторон. За счет этого он остается на месте и струей одного из двигателей меняет параметры орбиты неработающего объекта. Тот постепенно теряет скорость и сходит с орбиты. Сколько нужно "дуть" ионной струей — зависит от мощности двигателя. Оценки показывают, что при мощности двигателя около 5 кВт время увода спутника-мишени займет до 15 суток в зависимости от массы и габаритов", — приводит газета слова Горшкова.

Каждый новый пуск оставляет на орбитах 2-3 новых фрагмента: ступени ракеты и разгонные блоки. Эти объекты могут кружить вокруг Земли бесконечно долго, тем самым создавая проблемы для орбитальных станций и спутников.

"Работы по созданию средств уборки космического мусора "Роскосмос" планировал относительно давно: в проект Федеральной космической программы (ФКП) на 2016-2025 годы был включен проект "Ликвидатор". Это космический аппарат массой 4 тонны, который мог бы последовательно удалять с орбиты до 200 отслуживших спутников за 10 лет активного существования в космосе. Затем проект ФКП оптимизировали, и создание "Ликвидатора" отложили", — отмечает издание.

От идеи космического уборщика не отказались, но точной даты его создания пока еще нет, заявил газете научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

"Сначала нужно договориться на международном уровне, кто отвечает за космический мусор и как эта ответственность реализуется, а уж затем определять дальнейший план действий. На орбите мусора уже столько, что кампания по расчистке орбиты представляется как масштабное, почти наверняка международное мероприятие. Полагаю, что в обозримой перспективе на уровне ООН более реально договориться не об уборке в космосе, а о совместных мерах по незасорению околоземного пространства", — рассказал он.