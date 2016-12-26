СМИ: Роскосмос создаст "сдувающего" с орбиты мусор космического уборщика

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" разрабатывает проект космического уборщика, который сможет "сдувать" космический мусор струей реактивного двигателя, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на гендиректора Центрального научно-исследовательского института машиностроения Олега Горшкова.
"Замысел оригинален: аппарат снабжается ионными двигателями с противоположных сторон. Спутник приближается к отработавшему космическому аппарату и включает двигатели на равную мощность с противоположных сторон. За счет этого он остается на месте и струей одного из двигателей меняет параметры орбиты неработающего объекта. Тот постепенно теряет скорость и сходит с орбиты. Сколько нужно "дуть" ионной струей — зависит от мощности двигателя. Оценки показывают, что при мощности двигателя около 5 кВт время увода спутника-мишени займет до 15 суток в зависимости от массы и габаритов", — приводит газета слова Горшкова.
"Работы по созданию средств уборки космического мусора "Роскосмос" планировал относительно давно: в проект Федеральной космической программы (ФКП) на 2016-2025 годы был включен проект "Ликвидатор". Это космический аппарат массой 4 тонны, который мог бы последовательно удалять с орбиты до 200 отслуживших спутников за 10 лет активного существования в космосе. Затем проект ФКП оптимизировали, и создание "Ликвидатора" отложили", — отмечает издание.
"Сначала нужно договориться на международном уровне, кто отвечает за космический мусор и как эта ответственность реализуется, а уж затем определять дальнейший план действий. На орбите мусора уже столько, что кампания по расчистке орбиты представляется как масштабное, почти наверняка международное мероприятие. Полагаю, что в обозримой перспективе на уровне ООН более реально договориться не об уборке в космосе, а о совместных мерах по незасорению околоземного пространства", — рассказал он.