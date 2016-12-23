В Спецстрое считают, что с Восточного в 2017 году можно провести два пуска

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Состояние космодрома Восточный позволяет осуществить в следующем году два пуска грузовых кораблей "Прогресс" на ракетах-носителях "Союз", заявил в пятницу врио первого замглавы Спецстроя Александр Мордовец.

"Приступили к следующему этапу строительства космодрома — к обеспечению пусков грузовых кораблей "Прогресс" на "Союзах" нового поколения с разгонными блоками "Фрегат". Запланированы пуски в ноябре-декабре, существующая инфраструктура позволяет сделать это сделать. Состояние космодрома Восточный позволяет осуществить в 2017 году два пуска ракет-носителей", — сказал Мордовец.