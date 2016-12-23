Палеонтологи обнаружили "молочные зубы" у динозавров

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Детеныши некоторых видов динозавров обладали своеобразными "молочными зубами", которые выпадали в детстве и заменялись клювом во взрослой жизни, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

"Это открытие важно по двум причинам – во-первых, нам крайне редко удается найти набор останков, описывающих весь процесс роста динозавров, начиная с детенышей и заканчивая взрослыми особями. Во-вторых, подобное столь сильное изменение в анатомии их челюстей говорит о том, что диета лимусозавров радикально менялась при переходе к взрослой жизни", — заявил Джеймс Кларк (James Clarke) из университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне (США).

Кларк и его коллеги раскрыли этот первый пример того, что некоторые динозавры радикально "меняли" свои зубы, как это делают утконосы, изучая останки необычных цератозавров, небольших двуногих хищных ящеров, найденных их китайским коллегой Шо Ваном (Shuo Wang) в 2001 году в породах конца юрского периода на территории Синьцзян-Уйгурского автономного округа.

Как рассказывает Ван, в дальнейшем, в ходе совместных раскопок он и Кларк нашли несколько десятков более крупных двуногих динозавров поблизости от той точки, где были найдены останки детенышей цератозавров.

"Изначально мы считали, что мы нашли два разных вида цератозавров, один из которых обладал зубами, а у второго они отсутствовали, и мы даже начали писать две работы, посвященных каждому из них", — добавляет Ван.

Уверенности в том, что найденные ими останки принадлежали двум разным видам рептилий, добавляло и то, что они, как указывает структура их челюстей, должны были питаться разной пищей.

Как изначально предполагали ученые, более крупные цератозавры были травоядными животными, которые срывали листья и ветки растений при помощи клювов и переваривали их при помощи камней-гастролитов в их желудке, а их меньшие собратья – хищниками, которые могли питаться мелкими ящерицами или детенышами динозавров. В пользу этого говорил изотопный состав их зубов, указывавший, что небольшие цератозавры были ближе к хищным аллозаврам по своей диете, а более крупные динозавры – к диплодокам и прочим травоядным ящерам.

Когда Кларк, Ван и их коллеги начали изучать отдельные черты анатомии этих двух "видов" динозавров, они с удивлением обнаружили, что они представляют на самом деле один и тот же вид – менее крупная "зубастая" особь была детенышем, а более крупный беззубый динозавр – взрослым цератозавром.

Как показало дальнейшее изучение их останков, получивших имя Limusaurus inextricabilis, или "невозможный грязевой динозавр", молодые цератозавры теряли свои зубы постепенно, переходя на новую диету, возможно сочетая и растительную, и мясную пищу на первых этапах взросления. Схожий процесс, к примеру, происходит при взрослении утконосов, которые в детстве имеют зубы, но затем полностью теряют их и переходят на новую диету.

Дальнейшее изучение этих останков, как надеются ученые, поможет нам понять, как предки современных птиц отказались от зубов и приобрели клюв, и почему другие динозавры не использовали подобную стратегию роста, меняя зубы при взрослении.