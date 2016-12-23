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РИА Наука
РИА Наука

Первая "домашняя" горилла на Земле дожила до 60 лет

14:0823.12.2016
(обновлено: 14:45 23.12.2016)
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Исчезающий вид горилл в Национальном парке в Уганде
© REUTERS/ Thomas Mukoya

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Коло, первая на Земле горилла, выросшая в неволе в компании людей, отпраздновала в минувший четверг свой шестидесятый день рождения, поставив новый рекорд по продолжительности жизни для приматов, сообщает Live Science.

"Коло – отличный посол от мира горилл в царстве человека. Люди знают о ней, и каждый год десятки тысяч человек празднуют ее день рождения. Это дает нам шанс рассказать им о том, с какими проблемами гориллы сталкиваются в дикой природе и как они близки к вымиранию", — заявила Одра Майнельт (Audra Meinelt), куратор зоопарка Коламбуса (США).

Коло является старейшей гориллой на Земле и первым представителем этого вида, который родился в неволе и которого воспитывали люди, а не только ее мать и родичи. Сегодня ученые многое знают о жизни горилл и их репродуктивном цикле, однако в 1956 году, когда родилась Коло, о том, как и когда рожают гориллы, зоологи почти не имели понятия.

150-летний юбилей Московского зоопарка
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Рождение Коло и ее успешное выкармливание открыло дорогу для продолжения экспериментов по разведению горилл в неволе, и сегодня у Коло есть две дочери и два сына, а также 16 внуков, 12 правнуков и три пра-правнука.

Коло побила рекорд по продолжительности жизни приматов в 2012 году, достигнув возраста в 56 лет, что примерно в полтора раза выше, чем типичные сроки жизни горилл в дикой природе, обычно достигающие 30-40 лет.

© РИА Новости
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Наблюдения за жизнью Коло в последние годы дали ученым уникальную информацию о том, как стареют приматы и как меняется их тело и психика. Оказалось, что во многом пожилые гориллы напоминают престарелых людей – они страдают от тех же старческих болезней, предпочитают изоляцию, обладают привередливыми вкусами и необычными привычками, а также избегают большие компании сородичей.

К примеру, Коло сейчас страдает от старческого артрита, который поразил кости ее ног и рук, и хранители зоопарка Коламбуса разработали специальный комплекс упражнений для сохранения подвижности ее конечностей. Для этого ученые нарезают ее еду и выдают ее обезьяне таким образом, что той приходится активно использовать пальцы для поедания обеда.

Африканская горная горилла
© www.livt.net
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Что интересно, при наступлении старости у Коло поменялись пищевые пристрастия, и теперь она не любит есть цукини, землянику, апельсины, горох и многие другие овощи и фрукты, которые она потребляла в юности и во взрослые годы жизни. Зоологам приходится добавлять в ее рацион дрожжи и витамины для того, чтобы обеспечивать ее организм всем необходимым для поддержания ее здоровья.

Как надеются ученые, празднование дня рождения Коло, которое будет проходить в зоопарке Коламбуса на этой неделе, привлечет внимание публики и политиков к проблеме вымирания западных равнинных горилл (Gorilla gorilla gorilla), чья популяция стремительно сокращается из-за браконьерской охоты в Конго и массовой вырубки лесов в экваториальной Африке.

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