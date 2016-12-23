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РИА Наука
РИА Наука

Рыбы-паразиты помогли ученым узнать, откуда у человека взялся мозг

13:1023.12.2016
(обновлено: 13:59 23.12.2016)
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Одна из первых рыб на Земле
© Фото: Brian Choo, Zhikun Gai

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Российские генетики обнаружили в ДНК миног, примитивных бесчелюстных рыб, особый ген, эволюция которого позволила нашим предкам обзавестись черепной коробкой и сложным мозгом, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Мы нашли у миноги, самого древнего из ныне живущих позвоночных, ген Anf/Hesx1. Мы считаем, что ключевым событием в создании условий для возникновения у позвоночных, в том числе и у нас с вами, конечного мозга было появление у их предков данного гена", — рассказывает Андрей Зарайский из Института биоорганической химии РАН, чьи слова приводит пресс-служба института.

Одним из главных отличий современных позвоночных животных от представителей беспозвоночной фауны является то, что мы обладаем сложным, высокоразвитым мозгом и твердой оболочкой – черепом, который защищает мягкую нервную ткань от повреждений. Как возникла эта оболочка, что появилось первым – мозг или череп – остается предметом дискуссий среди ученых.

Тайны возникновения мозга, черепа и челюстей ученые пытаются раскрыть, наблюдая за жизнью, развитием и работой генов у миног и миксин – самых примитивных рыб. Эти бесчелюстные рыбы, как сегодня считают ученые, очень похожи на первых позвоночных существ, живших в первичном океане Земли около 400-450 миллионов лет назад.

Зародыш миксины внутри икринки. Темное пятно слева – голова будущей рыбы.
© Shigeru Kuratani
Зародыши примитивной рыбы помогут ученым понять, как появились челюсти

Зарайский и его коллеги приблизились к разгадке секретов эволюции предков человека и всех остальных позвоночных животных, изучая то, как работают гены в зародышах миног. Ученые определяют, какие гены присутствуют в ДНК позвоночных животных и отсутствуют у насекомых и прочих беспозвоночных существ.

Еще в 1992 году, как рассказывают российские генетики, им удалось обнаружить в ДНК эмбрионов лягушек ген Xanf, управлявший ростом передней части зародыша, в том числе мозга и лица. Специалисты предположили, что этот ген мог "дирижировать" ростом мозга и черепа у позвоночных животных, однако идея не находила поддержки по той причине, что данный ген отсутствовал у миног и миксин, примитивнейших позвоночных.

Так художник представил себе то, как выглядел монстр Тулли 300 миллионов лет назад
© Фото: Sean McMahon/Yale University
Ученые: ископаемый "пришелец" из США оказался позвоночным животным
Оказалось, что он все же присутствует в ДНК этих рыб, хотя и в несколько измененном виде. Ученым потребовалось пойти на множество хитростей, чтобы "выудить" Xanf из зародыша и доказать, что он работает подобно его аналогу в ДНК лягушек, человека и прочих животных. 

Для этого ученые вырастили несколько зародышей арктических миног (Lethenteron camtschaticum), дождались, когда у них начнет развиваться голова, после чего извлекли из нее большое количество молекул РНК, которые клетки вырабатывают при "чтении" генов, и повернули этот процесс вспять, собрав большое количество коротких цепочек ДНК. Они фактически представляют собой копии тех генов, которые наиболее активны в клетках зародыша миног.

Такие последовательности ДНК гораздо проще анализировать. Их изучение позволило Зарайскому и его коллегам выделить пять возможных версий гена Xanf, каждая из которых содержит в себе инструкции по синтезу белков, почти идентичных тем, которые были найдены в организме лягушек в 1992 году.

Наблюдения за работой этого гена показали, что он работает практически так же, как его аналог в ДНК более "продвинутых" позвоночных животных, за одним небольшим исключением: он включается заметно позже. Из-за этого череп и мозг миног обладают скромными размерами.

Тем не менее, сходства в структуре и принципах работы Anf/Hesx1 и Xanf говорят о том, что данный ген, появившийся около 550 миллионов лет назад, играет определяющую роль в жизни позвоночных животных. Он, скорее всего, был одним из двигателей эволюции самых далеких предков человека.

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РИА Наука
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