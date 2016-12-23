Гравитационные волны стали открытием года по версии журнала Science

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Обнаружение гравитационных волн с помощью детектора LIGO российскими и зарубежными физиками признано важнейшим научным открытием года по версии журнала Science.

"Этот научный триумф — результат тяжкого труда. Сам Эйнштейн десятилетиями сомневался в том, существуют ли эти волны или нет. И даже если они существуют, как считал Эйнштейн, их вряд ли можно будет обнаружить, так как их единственный источник – пары звезд – будут порождать слишком слабые колебания пространства-времени. Теперь их открыли, и физики с нетерпением ожидают будущего, в котором гравитационные волны станут нашим новым окном в космос", — пишет редакция Science.

Гравитационные волны были открыты международным коллективом физиков в сентябре 2015 года на детекторах гравитационной обсерватории LIGO, однако объявлено об этом было лишь 11 февраля 2016 года после нескольких утечек информации об этом эпохальном свершении. В дальнейшем российские и зарубежные физики рассказали о всплеске гравитационных волн, порожденном "черной дырой".

Что интересно, гравитационные волны стали лишь вторыми в номинации "выбор пользователей" сайта Science. Читателей больше удивили технологии выращивания зародыша на протяжении двух недель в пробирке.

Глубины разума и секреты молодости

Помимо гравитационных волн, в список топ-открытий по версии Science попали многие другие громкие научные новости года – открытие землеподобной планеты у ближайшей к нам звезды, Проксимы Центавра, создание системы искусственного интеллекта AlphaGo и технологий производства искусственных белков, а также методика превращения стволовых клеток в полноценные яйцеклетки.

Кроме того, главными научными прорывами года были признаны плоские линзы из метаматериалов и плазмонов, которые послужат основой для новых камер и шлемов виртуальной реальности, а также генетические исследования, показавшие, что почти все предки современных людей покинули Африку около 70 тысяч лет назад.

Одним из самых последних, но при этом самых значимых открытий уходящего года по версии Science стало "омоложение" мышей, которого ученые смогли добиться, очистив их организм от "престарелых" клеток, что продлило мышам жизнь на 20%.

Самым смешным открытием 2016 года стало подтверждение способности обезьян ставить себя на место других, отличать "свои" воспоминания от мыслей и идей окружающих и понимать, что те могут ошибаться. Ученые открыли подобное чувство самосознания у шимпанзе, заставив их смотреть "Кинг-Конга" и наблюдать за тем, как актер, имитирующий обезьяну, прячет какой-то предмет в их клетке, а затем не может понять, где он спрятан.

Разочарования прошлого и надежды будущего

Помимо открытий года, редакция Science в каждом декабре пытается предсказать, какие научные события потрясут мир в следующем году. В этот раз они обратили внимание на победу Дональда Трампа и Brexit — в смысле, как эти события изменят науку в США и Британии. Также выбор пал на продолжение нелегальных экспериментов с многонедельными человеческими эмбрионами, тестирование вакцин от вируса Зика на человеке, а также поиски "планеты икс", которую планетолог Майкл Браун пообещал найти к "концу следующего года".

Вдобавок к этим прогнозам, Science публикует список главных научных неудач или негативных событий. В прошлом году в него попало "Исламское государство" (ИГ, группировка запрещена в РФ), разрушившее культурные памятники сирийской Пальмиры. В этом году подобной "чести" удостоился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, "зачистивший" университеты после провалившегося переворота в июле и уволивший около 15 тысяч профессоров и учителей.

Кроме того, в список научных неудач вошли катастрофический провал американского стартапа "Теранос" (Theranos), амбициозного проекта по выявлению различных болезней по одной капле крови, а также постоянные "войны" конгресса США с научными организациями Америки, которые, по мнению консервативных парламентариев, скрывают от правительства данные об отсутствии глобального потепления и вред для здоровья женщин от абортов.