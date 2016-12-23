Ковальчук: новые технологии помогут преодолеть глобальный кризис

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Применение новых, природоподобных технологий, поможет человечеству преодолеть новый кризис, связанный с недостатком ресурсов для обеспечения своих потребностей, считает президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

В настоящее время мир стоит перед выбором стратегического приоритета, связанным с устойчивым развитием цивилизации, которое невозможно без достаточного количества энергии и ресурсов, отметил Ковальчук в интервью РИА Новости.

"Причем речь идет не только о нефти и газе: истощаются запасы питьевой воды, пахотных земель, леса, полезных ископаемых. За них в мире уже идет острая борьба, это мы видим ежедневно. Уже многим очевидно, что сегодняшний глобальный кризис не может быть решен в существующей парадигме современной цивилизации", — сказал ученый.

По словам Ковальчука, влияние человека на окружающий мир уже близко к критической черте, приближается ресурсная катастрофа, и "нужен качественный скачок, переход на иные принципы, прежде всего, производства и потребления энергии, которые тянут за собой и все остальные сферы".

Природоподобная техносфера

"Можно двигаться в прежней парадигме, строить все новые атомные станции и увеличивать производство энергии, исчерпывая ресурсы до конца. Но есть и второй путь — создание принципиально новых технологий и систем использования энергии через гибридные материалы и системы на их основе, то есть замена сегодняшнего конечного энергопотребителя системами, воспроизводящими принципы живой природы – на порядки более экономичные и безопасные", — сказал Ковальчук.

Сейчас уже возможно конструировать такие природоподобные материалы и системы, отметил он.

"Инструмент создания новой "природоподобной" техносферы – конвергентные нано-, био-, информационные, когнитивные и социогуманитарные технологии (НБИКС-технологии). Именно они стали вторым (после ядерных технологий – ред.) важнейшим магистральным направлением научного развития Курчатовского института в последние годы", — добавил Ковальчук.

В 2009 году был создан первый в мире центр конвергентных наук и технологий – Курчатовский комплекс НБИКС-технологий, ориентированный на междисциплинарные исследования и разработки. Экспериментальной основой Курчатовского комплекса НБИКС-технологий являются мегаустановки: источник синхротронного излучения и источник нейтронов на базе реактора ИР-8.

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