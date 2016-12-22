НАСА опубликовало спутниковое фото снега в Сахаре

ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. НАСА опубликовало снимок со спутника, подтверждающий редкий снегопад в пустыне Сахара, фотография размещена в аккаунте ведомства в Twitter.

Snow on the edge of the Sahara Desert in Africa is rare, yet on Dec. 19, snow fell & was seen by our satellites: https://t.co/sLQmIWHWlo pic.twitter.com/t3cLz7yYrs — NASA (@NASA) 22 декабря 2016 г.

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"Инструмент ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) на спутнике Landsat 7 сделал снимок снега, выпавшего на Севере Африки 19 декабря 2016 года, в реальном цветовом разрешении", — отметили в ведомстве. Фотография покрывает территорию близ границы Марокко и Алжира, к югу от города Буфара и юго-западу города Айн-Сефра.

По замечанию специалистов НАСА, "анализ данных со спутников за последние несколько лет показывает, что снег в этом районе Сахарского Атласа (система горных хребтов в районе Алжира и Марокко) – редкое явление".

В среду СМИ распространили фотографии редкого природного явления, сделанные в алжирском городе Айн-Сефра на севере пустыни. По словам очевидцев, снег пролежал около дня, а потом начал таять. Снег выпал в этом районе впервые с февраля 1979 года. Летом температура воздуха в районе Айн-Сефра достигает 37 градусов по Цельсию, зимой может колебаться на уровне, близком к нулю.