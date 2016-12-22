Российские ученые разработали концепцию создания "летающих" поездов

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Российские ученые разработали основные параметры создания в России вакуумно-левитационной транспортной системы со скоростями до 1–1,2 тысячи километров в час, пишет корпоративная газета РЖД "Гудок".

Отмечается, что концепцию транспортной системы одобрили участники заседания Объединённого учёного совета ОАО "РЖД". Председатель совета Борис Лапидус заявил, что основные параметры принципиально нового вида сообщений разрабатывались в течение года.

Планируется, что подвижной состав в виде капсулы будет двигаться в вакуумном трубопроводе диаметром 2–5,5 метра с помощью магнитно-левитационной системы. Благодаря разреженной форвакуумной среде аэродинамическое сопротивление движению удастся снизить минимум в 100 раз, что позволит развить скорость до 1-1,2 тысячи километров в час.

По словам завкафедрой МИИТа Дмитрия Мачерета, которого цитирует издание, целью проекта должно стать создание экологически чистой, комфортной и производительной сверхвысокоскоростной системы, обеспечивающей конкурентоспособность на транспортном рынке в диапазонах от 500 до 2 тысяч километров (для пассажирских перевозок) и для перевозок товаров на локальных рынках.

По словам Лапидуса, концепцию техзадания в начале следующего года передадут для рассмотрения в Минтранс, РЖД и Российский фонд фундаментальных исследований. После ее утверждения, определения участников проекта и источников его финансирования специалисты ведущих российских научных центров приступят к практической работе по созданию транспортной системы.