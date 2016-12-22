Российские ученые разработали концепцию создания "летающих" поездов

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Российские ученые разработали основные параметры создания в России вакуумно-левитационной транспортной системы со скоростями до 1–1,2 тысячи километров в час, пишет корпоративная газета РЖД "Гудок".
Планируется, что подвижной состав в виде капсулы будет двигаться в вакуумном трубопроводе диаметром 2–5,5 метра с помощью магнитно-левитационной системы. Благодаря разреженной форвакуумной среде аэродинамическое сопротивление движению удастся снизить минимум в 100 раз, что позволит развить скорость до 1-1,2 тысячи километров в час.
По словам Лапидуса, концепцию техзадания в начале следующего года передадут для рассмотрения в Минтранс, РЖД и Российский фонд фундаментальных исследований. После ее утверждения, определения участников проекта и источников его финансирования специалисты ведущих российских научных центров приступят к практической работе по созданию транспортной системы.