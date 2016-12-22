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РИА Наука
РИА Наука

Биологи научились вычислять время смерти людей по "трупным ядам"

22:0022.12.2016
(обновлено: 22:18 22.12.2016)
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Похороны
© Fotolia/ Robert Hoetink

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Американские криминалисты и биологи разработали методику точного определения времени смерти людей по так называемому "некробиому" – набору бактерий, которые живут на поверхности и внутри тела человека после его смерти, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

"Нам повезло, что у нас была возможность исследовать одних и тех же кадавров несколько раз по мере их разложения, и мы считаем, что это реально помогло нам "научить" компьютер продираться через эту толщу данных и находить в них нужные нам закономерности. Это всего лишь пилотный проект, но он очень перспективный, и я думаю, что подобные микробиомные подходы станут стандартом в криминалистике", — заявил Нэйтан Лентс (Nathan Lents) из Городского университета Нью-Йорка (США).

В последние годы ученые начали активно интересоваться тем, что происходит с телом человека после смерти. Благодаря этому им удалось раскрыть активные компоненты "трупного запаха" человека, выяснить, как они действуют на мозг и психику, а также определить, какие гены включаются в клетках трупа после смерти и как разлагаются их белки.

Гроза
© РИА Новости. Мордасов Михаил
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Эти исследования интересны в первую очередь криминалистам, так как они помогают точнее определять время смерти и быстрее раскрывать преступления. Лентс и его коллеги пошли дальше и решили изучить то, как меняется причина всех изменений в запахе и облике тела после смерти человека – микробы, обитающие на коже трупа и внутри кишечника.

Как предположили ученые, перечень видов микробов и их соотношение в так называемом "некробиоме", аналоге микробиома живых людей, должен постоянно меняться по мере разложения трупа и появления новых изменений в той среде, в которой он находится. Соответственно, зная, какие бактерии живут в кадаврах на разных стадиях их разложения, можно предсказать, как давно умер или был убит человек.

Они проверили идею, наблюдая на протяжении нескольких недель за гниением 21 тела умерших людей, чьи родственники согласились на проведение подобного странного эксперимента. Каждые несколько часов ученые собирали пробы микробов из ушных каналов и носа кадавров, изучали их ДНК и сравнивали между собой.

Мужчина в костюме зомби во время фотосессии для парка Filmpark Babelsberg
© REUTERS/ Hannibal
Ученые нашли гены "зомби", включающиеся через пять дней после смерти

Для проведения этой процедуры Лентсу и его коллегам пришлось создать систему искусственного интеллекта на базе нейросетей, которая "просеивала" геномные данные и вычленяла из них только те вещи, которые объединяли изучаемые ими кадавры. Им удалось разработать алгоритм, который мог определять время смерти людей, умерших недели и месяцы назад, с точностью примерно в плюс-минус два дня при достаточно качественных пробах "некробиома".

Ничего подобного другие методы анализа не позволяют добиться, что, как считает Лентс, должно помочь его методике быстро проникнуть в криминалистику, так как расследования "глухарей" и "висяков" обычно являются самыми тяжелыми и безнадежными для полицейских и детективов.

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