Ученые официально назвали рыбку с Гавайев в честь Барака Обамы

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Яркая тропическая рыбка, недавно открытая в коралловых рифах в Тихом океане, была названа открывшими ее американскими океанологами в честь Барака Обамы из-за яркого пятна на их плавниках, напоминающего по расцветке логотип предвыборной кампании президента США, говорится в статье, опубликованной в журнале ZooKeys.

"Этот новый вид рыб является уникальным по той причине, что Tosanoides obama является единственным представителем своего семейства, который живет в национальном водном парке Папаханаумокуакеа, и больше нигде не встречается в мире. Что еще интереснее, все виды рыб, живущие в этих глубинных рифах, являются уникальными", — рассказывает Рэндалл Косаки (Randall Kosaki) из Администрации океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Данный вид, как сообщал ранее журнал National Geographic, был открыт в июне текущего года в ходе исследовательской экспедиции на атолл Куре в северной части Гавайских островов. Обаме понравилась рыбка, которую ученые решили назвать в его честь, и сегодня ученые официально завершили этот процесс, опубликовав описание Tosanoides obama в научном журнале.

Данная рыбка относится к числу тропических ховелл, небольших рифовых рыбок, обитающих в водах Индийского и Тихого океанов. Их яркая расцветка и небольшие размеры сделали многих из этих рыб предметом охоты со стороны браконьеров и аквариумистов.

"Рыбки Обамы" уникальны еще тем, что они живут внутри самого северного глубоководного кораллового рифа, где помимо них живут еще десятки и сотни видов уникальных глубоководных рыб и беспозвоночных, не встречающихся нигде больше на Земле. Ученые опасаются, что дальнейшее изменение климата и связанные с ним изменения в рисунке течений и ветров в Тихом океане уничтожат эту уникальную экосистему. Поэтому они привествуют решение Обамы расширить границы заповедника Папаханаумокуакеа.

Это далеко не первый вид, который был назван в честь 44-того президента США – его именем уже были названы: редкий вид пауков, пресноводный окунь, паразитический червь и вымерший вид ящеров.