ФПИ работает над созданием электродвигателя будущего на сверхпроводниках

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Фонд перспективных исследований ведет работу над созданием электродвигателя будущего на основе высокотемпературных сверхпроводников второго поколения, заявил РИА Новости руководитель проекта ФПИ Алексей Воронов.

"Уже начата работа над проектом по созданию демонстрационного образца электродвигателя на основе высокотемпературных сверхпроводящих материалов второго поколения, ведется ряд других исследований. Это может стать важным шагом в развитии новой индустрии высокотемпературных сверхпроводников и будет способствовать переходу экономики страны к шестому технологическому укладу", — сказал Воронов в День энергетика.

По его словам, в России налажено производство провода, являющегося высокотемпературным сверхпроводником (ВТСП) второго поколения, часть продукции экспортируется. При этом сегодня в мире сложился технологический паритет в производстве ВТСП-провода. Страны, обладающие наиболее совершенными технологиями в области ВТСП и поставляющие продукцию на мировой рынок — США, Южная Корея и Россия — производят примерно равные объемы такого провода.

"Дальнейшее развитие отечественной технологии видится нам в существенном снижении в кратчайшие сроки стоимости ВТСП-лент за счет полной локализации производства на территории России и увеличения объемов выпуска продукта", — считает собеседник агентства.

Как подчеркнул Воронов, в будущем ВТСП-провод может выступать ключевым элементом для построения сверхпроводниковых электрических машин и иных электротехнических систем. "Устройства на его основе могут кардинальным образом улучшить характеристики будущих образцов вооружений и военной техники. Это создаст условия для нашего военно-технического превосходства", — добавил он.

Кроме того, ведущие мировые авиастроители рассматривают в качестве приоритетного пути развития переход на электрическую или гибридную тягу при создании энергоустановок летательных аппаратов. Эффективным представляется использование ВТСП-систем и при создании новых военных судов и гражданских кораблей. Подобные электродвигатели могут также обеспечить дополнительную автономность подводным аппаратам — как обитаемым, так и необитаемым.

"Также благодаря нулевому электрическому сопротивлению сверхпроводники способны полностью экранировать магнитные поля. Это позволяет создавать магнитные экраны для защиты чувствительного оборудования от внешних магнитных шумов и наводок, а также для защиты уязвимой электроники от электромагнитного оружия", — пояснил Воронов.