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РИА Наука
РИА Наука

ФПИ работает над созданием электродвигателя будущего на сверхпроводниках

15:3422.12.2016
(обновлено: 15:37 22.12.2016)
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Чертеж проекта. Архивное фото
© Fotolia/ Eisenhans

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Фонд перспективных исследований ведет работу над созданием электродвигателя будущего на основе высокотемпературных сверхпроводников второго поколения, заявил РИА Новости руководитель проекта ФПИ Алексей Воронов.

"Уже начата работа над проектом по созданию демонстрационного образца электродвигателя на основе высокотемпературных сверхпроводящих материалов второго поколения, ведется ряд других исследований. Это может стать важным шагом в развитии новой индустрии высокотемпературных сверхпроводников и будет способствовать переходу экономики страны к шестому технологическому укладу", — сказал Воронов в День энергетика.

По его словам, в России налажено производство провода, являющегося высокотемпературным сверхпроводником (ВТСП) второго поколения, часть продукции экспортируется. При этом сегодня в мире сложился технологический паритет в производстве ВТСП-провода. Страны, обладающие наиболее совершенными технологиями в области ВТСП и поставляющие продукцию на мировой рынок — США, Южная Корея и Россия — производят примерно равные объемы такого провода.

3D-принтер. Архивное фото
© РИА Новости. Артем Житенев
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ФПИ успешно испытал пули, изготовленные с помощью 3D-принтера
"Дальнейшее развитие отечественной технологии видится нам в существенном снижении в кратчайшие сроки стоимости ВТСП-лент за счет полной локализации производства на территории России и увеличения объемов выпуска продукта", — считает собеседник агентства.

Как подчеркнул Воронов, в будущем ВТСП-провод может выступать ключевым элементом для построения сверхпроводниковых электрических машин и иных электротехнических систем. "Устройства на его основе могут кардинальным образом улучшить характеристики будущих образцов вооружений и военной техники. Это создаст условия для нашего военно-технического превосходства", — добавил он.

Кроме того, ведущие мировые авиастроители рассматривают в качестве приоритетного пути развития переход на электрическую или гибридную тягу при создании энергоустановок летательных аппаратов. Эффективным представляется использование ВТСП-систем и при создании новых военных судов и гражданских кораблей. Подобные электродвигатели могут также обеспечить дополнительную автономность подводным аппаратам — как обитаемым, так и необитаемым.

"Также благодаря нулевому электрическому сопротивлению сверхпроводники способны полностью экранировать магнитные поля. Это позволяет создавать магнитные экраны для защиты чувствительного оборудования от внешних магнитных шумов и наводок, а также для защиты уязвимой электроники от электромагнитного оружия", — пояснил Воронов.

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РИА Наука
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2 пользователя оставили 2 комментария
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  • RUKAPOMOHI
    Ура! Молодцы! Так держать!
    16:44
    22.12.2016
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  • vladimirvlasov2014
    Товарищ Воронов! Уже как в течение лет наверное 20 в МАИ разработаны и созданы первые в мире серии ВТСП электрических машин мощностью 1- 500 кВт с объемными ВТСП элементами с охлаждением жидким азотом. С улучшенными массогабаритными показателями. Да и в мире уже наделано очень много таких двигателей. Или это руководству ФПИ неизвестно? Плохо это! «Изобретать снова велосипед». Да, размеры электродвигателей уменьшаются, но дополнительный объем, дополнительные габариты создаёт сложное устройство охлаждения. И зависимость от жидкого азота надёжности не добавляет, особенно летательным аппаратам. К тому же у сверхпроводимости есть ещё недостаток, при увеличении силы тока (при пуске, например), сверхпроводимость исчезает, что тоже не есть хорошо. Надёжность этих двигателей надо ещё долго повышать. Сверхпроводимость первично нужна для уменьшения сопротивления электрическому току, вторично для создания усиленного магнитного поля. КПД некоторых электродвигателей достигает 96%. Соотношение потерь при работе синхронного эл.двигателя и затрат на охлаждение сверхпроводникового эл. двигателя могут отличаться незначительно. Предварительно нужно сделать экономический анализ, потом «изобретать велосипед».
    18:23
    22.12.2016
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