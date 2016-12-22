В НАСА выяснили, почему лунная пыль "левитирует" на видео с "Аполлонов"

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Ученые НАСА выяснили, что загадочная "левитирующая" пыль, которую можно увидеть на снимках Луны с "Аполлонов" и других космических кораблей, парит над поверхностью спутника благодаря бомбардировке ее поверхности ультрафиолетом Солнца, говорится в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.

"Мы считаем, что подобная мобилизация частиц пыли и их транспортировка электростатическим образом происходит на всей поверхности Луны, а также на всех остальных безвоздушных небесных телах. Если это действительно так, то подобный процесс может объяснять то, почему зеркала для лазеров на луноходах и роверах астронавтов загрязнились и стали хуже видны", — рассказывает Сюй Ван (Xu Wang) из университета штата Колорадо в Боулдере (США).

Лунный заговор

Одной из отличительных черт фотографий и видеороликов, привезенных на Землю "Аполлонами", является необычная светящаяся "пелена" из пыли, витающая над поверхностью Луны рядом с местом посадки и у самого горизонта. Многие люди, считающие миссии "Аполлон" фальшивкой, указывают на необычный характер движения этой пыли, которая, как они заявляют, не может так двигаться в отсутствии атмосферы.

Ван и его коллеги выяснили, почему пыль вела себя таким странным образом, изучив снимки Луны с "Аполлонов", фотографии лун Сатурна и его пылевых колец с "Вояджеров", а также многие другие данные по безвоздушным небесным телам, собранные в том числе и "Розеттой" при изучении кометы Чурюмова-Герасименко.

На всех них, как объясняет Ван, присутствовали следы необычного поведения и движения пыли, которые заставили его научную команду попытаться понять, какой общий для всей Солнечной системы процесс мог заставить пыль "парить" надо поверхностью Луны. Для решения этой задачи ученые воспроизвели в лаборатории условия лунной поверхности, и проследили за тем, как различные космические феномены и явления могут влиять на поведение крошек реголита, лунного грунта, и их склонность к "левитации" над поверхностью.

Как оказалось, в супер-способностях лунной пыли были виноваты две вещи – солнечное ультрафиолетовое излучение и плазма солнечного ветра.

Природный "рельсотрон"

Лунная пыль, как и вся поверхность спутницы Земли, постоянно бомбардируются заряженными частицами солнечного ветра, в результате чего вся пыль и реголит постепенно приобретают положительный электрический заряд. Одинаково заряженные частицы, как известно всем из школьного курса физики, отталкиваются друг от друга, однако этой силы недостаточно для того, чтобы преодолеть слабое, но притяжение Луны.

Ван и его коллеги обнаружили, что это все же происходит благодаря помощи высокоэнергетических ультрафиолетовых лучей Солнца. Они, по словам физиков, могут проникать в глубинные слои лунного грунта, куда плазма солнечного ветра не добирается, и создавать на внутренней поверхности пылинок области с очень высоким отрицательным зарядом.

Это приведет к тому, что некоторые частички грунта накопят достаточно большие положительные и отрицательные заряды для того, чтобы взаимодействие между ними "катапультировало" часть из них в космическое пространство, где они будут парить на высоте в несколько десятков сантиметров над поверхностью Луны. Собственно, нечто подобное происходило в лаборатории при бомбардировке образцов "лунного грунта" мощными ультрафиолетовыми лучами, с поправкой на земную силу гравитации, уменьшавшую высоту и продолжительность "левитации" в десятки раз.

Как полагают ученые, этот процесс может объяснять то, почему следы астронавтов сейчас постепенно исчезают с поверхности Луны, как на то указывают снимки с зонда LRO, и раскрывают причину угасания уголковых отражателей на "Луноходе-1" и других следов пребывания человека на спутнице Земли.