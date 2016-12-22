США
23.1223 декабря05:53МСК
USD60.86-0.25
EUR63.56-0.05
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Космологи нашли намеки на то, что темной материи не существует

12:3822.12.2016
11883612
Так художник представил себе две сливающихся эллиптических галактики
© Фото: NASA/CXC/M.Weiss

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Голландские астрономы заявляют, что им удалось успешно проверить альтернативную теорию гравитации, работа которой не требует существования загадочной и почти необъяснимой темной материи, говорится в статье, опубликованной в журнале MNRAS.

"Большинство физиков верит в темную материю не потому, что об этом говорят наблюдения, а потому, что у нас нет теоретических причин или просто идей полагать, что закон гравитации и другие физические принципы могут нарушаться на тех масштабах, на которых мы видим эти новые необъяснимые феномены.  И если у нас появится идея, как гравитация может работать иначе, и подтверждение этого могут повернуть физику в другом направлении", — рассказывает Эрик Верлинде (Erik Verlinde) из университета Амстердама, автор этой теории.

Достаточно долгое время ученые считали, что Вселенная состоит из той материи, которую мы видим, и которая составляет основу всех звезд, черных дыр, туманностей, скоплений пыли и планет. Но первые наблюдения за скоростью движения звезд в близлежащих к нам галактиках показали, что светила на их окраинах движутся в них с невозможно высокой скоростью, которая была примерно в 10 раз выше, чем показывали расчеты на базе масс всех звезд в них.

Карликовая галактика, известная как UGC 4459 снятая телескопом Хаббл
© Фото: ESA/Hubble and NASA; Acknowledgement: Judy Schmidt
Ученые нашли галактики, нарушающие законы стандартной модели физики

Причиной этого, как сегодня считают ученые, была так называемая темная материя – загадочная субстанция, на чью долю приходится примерно 75% от массы материи во Вселенной. Как правило, в каждой галактике примерно в 8-10 раз больше темной материи, чем ее видимой "кузины", и эта темная материя удерживает звезды на месте и не дает им "разбежаться". Другая загадочная субстанция, темная энергия, заставляет Вселенную расширяться с ускорением.

В 2010 году голландский физик Эрик Верлинде предложил альтернативное объяснение тому, почему галактики не разваливаются на части, которое он назвал теорией "эмергентной гравитации". Эта идея, связавшая существование гравитации с вторым законом термодинамики, была в штыки встречена многими физиками, посчитавшими выкладки Верлинде очередным плодом фантазий "ниспровергателей Эйнштейна".

Ключевой идеей Верлинде было то, что видимая материя особым образом взаимодействует с темной энергией, в буквальном смысле вытесняя ее и замедляя процесс расширения Вселенной в тех точках, где ее плотность максимально высока. По сути, видимая материя порождает эффект, который мы сегодня приписываем "темной материи", не существующей в реальности в понимании голландского космолога.

Новая карта распределения темной материи во Вселенной
© Фото: Kilo-Degree Survey Collaboration/H. Hildebrandt & B. Giblin/ESO
Темная материя оказалась более "гладкой", чем считали ученые

Если его теория верна, то тогда  гравитационные линзы, порождаемые крупными галактиками, будут усиливать излучение объектов, расположенных за ними, гораздо сильнее, чем это предсказывает теория относительности. Эту идею решили проверить голландские астрономы под руководством Марго Брауэр (Margot Brouwer) из Лейденского университета, изучившие свойства более 33 тысяч гравитационных линз, найденных в рамках обзоров GAMA и KiDS.

Все эти линзы, как отмечают ученые, были порождены одиночными и изолированными галактиками, и на их работу не могло влиять ничто, кроме собственной массы этих скоплений звезд и газа.

Как показали наблюдения за ними, теория Верлинде действительно неплохо объясняет поведения света вокруг них, в том числе и те аномалии в работе гравитационных линз, которые были недавно найдены учеными. Источником линзирующего эффекта, как показывают "точечные" и более масштабные замеры искривления света, являются сами звезды и газ в центрах галактик, а не  кольцо, так называемое гало, из темной материи, находящееся на их периферии.

Карта реликтового излучения, составленная орбитальной обсерваторией Планк
© ESA
Темная материя Вселенной "худеет", заявляют российские физики

С другой стороны, как признают авторы статьи, существуют и многие объекты во Вселенной, такие, как к примеру, так называемое скопление Пули в созвездии Киля, где центр массы находится вне пределов сталкивающихся галактик, поведение которых нельзя объяснить теорией эмергентной гравитации. Как считают Брауэр и ее коллеги, дальнейшие наблюдения за далекими галактиками помогут понять, как нужно модифицирвать идеи Верлинде для того, чтобы они могли полно описывать реальность.

Комментировать
+
РИА Наука
Обсуждение
11 пользователей оставили 11 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.