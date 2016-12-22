В Airbus DS заявили, что санкции не влияют на закупки компонентов в ЕС

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Александр Ковалев. Санкции не внесли значительные коррективы в возможности выбора элементной базы для гражданских спутников, создаваемых в России с участием европейских партнеров, заявил в интервью РИА Новости глава Airbus DS в РФ Владимир Терехов.

"Вам может показаться удивительным, но этот вопрос у нас никогда особенно не стоял, потому что под санкции подпадают закупки элементной базы, которая может быть использована в интересах Минобороны РФ. А назначение создаваемых при нашем участии спутников даже не двойное, а коммерческое или сугубо гражданское. Никаких новых ограничений нет. Да, бывает, что американские коллеги иногда возражают в части покупки какого-либо конкретного чипа, но он же не один на рынке. Всегда можно найти замену", — отметил он.

Отвечая на вопрос, будет ли Airbus DS совместно с партнерами применять при создании спутников в РФ китайскую элементную базу, качество которой в последнее время существенно улучшилось, Терехов сказал, что "на данный момент нет".

"Европейские, американские, японские комплектующие подтвердили свое высокое качество. Китайским поставщикам еще предстоит пройти свой путь, но справедливости ради надо отметить положительную динамику", — добавил Терехов.

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