Airbus DS может модернизировать борткомпьютер российского сегмента МКС

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Александр Ковалев. Европейская аэрокосмическая группа Airbus Defence & Space (Airbus DS) в кооперации с РКК "Энергия" прорабатывает пять проектов дооснащения Международной космической станции (МКС), заявил в интервью РИА Новости глава Airbus DS в РФ Владимир Терехов.

"Мы действительно сейчас начали обсуждать новые проекты. Их порядка пяти, связаны они с дооснащением МКС. Например, на российском сегменте станции работает бортовой компьютер DMS нашего производства, его возможно проапгрейдить", — сказал он.

Как сообщалось ранее, периодические сбои в работе компьютеров в российском сегменте МКС начали отмечаться еще в июле 2007 года. Тогда станция на некоторое время осталась без нормальной работы двигателей ориентации, оборудования для генерации кислорода, поглощения углекислого газа. Успешная перезагрузка компьютера привела к ложной пожарной тревоге, которая разбудила экипаж.

В РКК "Энергия" при участии европейских специалистов создали группу по анализу ситуации и разработке технических мероприятий по её устранению. Была определена причина сбоя — выход из строя вторичных источников электропитания компьютеров в результате воздействия на них электромагнитных помех, и способы решения проблемы.

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