Airbus DS и РКК "Энергия" создадут спутниковую платформу среднего класса

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Александр Ковалев. Крупнейшая европейская аэрокосмическая группа Airbus Defence & Space (Airbus DS), корпорация "РКК "Энергия" и компания "Российские космические системы" (РКС) договорились о запуске проекта создания и вывода на международный рынок новейшей спутниковой платформы среднего класса, заявил в интервью РИА Новости глава Airbus DS в России Владимир Терехов.

Ранее Airbus Defence & Space, РКК "Энергия", "Российские космические системы (РКС)", "Энергия-САТ" и "Синертек" подписали пятистороннее соглашение о сотрудничестве с целью совместного выхода на рынок коммерческих спутников связи гражданского назначения, а также увеличения доли локализации в России при производстве как оборудования, так и самих космических аппаратов среднего класса.

"Эта платформа — новейшая разработка, созданная совместными усилиями нашей промышленной кооперации, поэтому у нее пока нет даже названия. Могу сказать, что это новый продукт, который создается на базе квалифицированного оборудования и полностью отработанных технологий. Платформа предназначена для создания геостационарных коммерческих спутников среднего класса. Хочу отметить, что мы создавали этот продукт, исходя из потребностей как российского, так и международного рынков, постоянно консультируясь с потенциальными заказчиками, и получили положительные рецензии", — отметил Терехов.

По его словам, у партнеров в планах принять участие сразу в нескольких проектах с новой платформой.

"Это порядка четырех–пяти космических аппаратов в ближайшие полтора-два года. Не буду скрывать, что мы будем принимать участие и во всех тендерах, проводимых российским государственным предприятием "Космическая связь", а также в нескольких конкурсах, организованных зарубежными заказчиками", — заключил глава Airbus DS в РФ.

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