Китай запустил спутник для наблюдений за выбросами углекислого газа

ПЕКИН, 22 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Китай в ночь на четверг запустил первый национальный спутник TanSat, целью которого является сбор данных по выбросам углекислого газа в атмосферу, передает агентство Синьхуа.

Запуск был произведен с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" в 3.22 по местному времени четверга (22.22 среды мск).

По данным агентства, вес спутника составляет 620 килограммов, он будет находиться на орбите на высоте 700 километров, где займется наблюдениями за уровнем концентрации, распределения потоков углекислого газа в земной атмосфере.

Спутник пробудет на орбите три года, будет вести замеры каждые 16 дней. Он должен помочь в понимании процессов глобального изменения климата.