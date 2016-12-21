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РИА Наука
РИА Наука

Ученые сделали первый шаг к избавлению людей от "коровьего бешенства"

22:0021.12.2016
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Ученый ищет следы коровьего бешенства в образцах крови
© Alex Luster with The Storyhive

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Американские молекулярные биологи научились находить следы "коровьего бешенства" в крови человека даже при начальных стадиях развития этой болезни, что поможет защищать людей от заражения ей и в перспективе позволит предотвращать ее развитие, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine.

"Полученные нами результаты, если они подтвердятся в дальнейшем, показывают, что нашу методику можно использовать для неинвазивной диагностики этой болезни у тех людей, у которых еще не проявились первые ее симптомы. Это позволит начать лечение до того, как возникнут первые существенные повреждения в мозге. Кроме того, она поможет нам очистить запасы донорской крови от образцов, зараженных прионами", — заявил Клаудио Сото (Claudio Soto) из университета Техаса в Хьюстоне (США).

"Коровьим бешенством" в прессе и среди обывателей обычно называют губчатую энцефалопатию, болезнь Крейцфельда-Якоба. Она вызывается не бактериями или вирусами, а так называемыми прионами – спутанными и поврежденными белками. Когда прионы попадают в организм, они запускают превращение похожих на них белков в прионные молекулы. Накопление прионов в нейронах приводит к их разрушению и развитию тяжелейших нарушений в работе мозга и смерти.

Коровы на животноводческой ферме
© Евгений Биятов
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Ученые выяснили, как "коровье бешенство" проникает в мозг животных

Человек или любое животное может стать жертвой "коровьего бешенства", съев нервную ткань уже больного животного. Пока ученые не знают того, как содержащиеся в них поврежденные белки проникают в организм и почему болезнь развивается не сразу, а через 7-10 лет "инкубационного периода", в том числе и потому, что изучение трехмерной структуры прионов практически невозможно из-за их неправильной и сложной формы.

Сото и его коллеги нашли способ, как можно выявить то, началось ли развитие болезни Крейцфельда-Якоба или нет, изучая образцы крови 14 людей, заразившихся "коровьим бешенством" в последние несколько десятилетий, и более ста здоровых индивидов и возможных носителей этой болезни, которые об этом еще не знают.

Для поиска следов прионов команда Сото разработала специальную методику "размножения" этих белков в образцах крови, которая работает примерно так же, как растут прионы внутри нервных клеток при развитии "коровьего бешенства" и других нейродегенеративных болезней.

Структура заразного белка, вызывающего коровье бешенство
© Фото: Ester Vázquez-Fernández, Howard Young, Holger Wille, Jesús Requena
Биологи раскрыли секрет заразности коровьего бешенства

Для этого ученые подготовили два набора ферментов и других биологически активных веществ, один из которых размножал прионы, а другой – разбивал их на части, из которых затем вырастали новые белковые частицы. По словам Сото, подобная процедура позволяет найти следы  прионов даже если разбавить кровь пациента, страдающего от болезни Крейцфельда-Якоба, в 100 миллионов раз.

По словам ученых, благодаря этому им удалось удачно зафиксировать наличие прионов в 100% зараженных образцах крови, а также найти ранние следы болезни в образцах крови двух добровольцев из контрольной группы за несколько лет до того, как у них развилась болезнь. Если эта методика подтвердит свою эффективность и войдет в клиническую практику, то она, по словам Сото, поможет не только спасать жизни людей от последствий развития губчатой энцефалопатии, но и позволит очистить банки крови от запасов, зараженных прионами.

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