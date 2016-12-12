Древние затмения помогли ученым раскрыть тайну удлинения суток на Земле

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Средневековые и античные наблюдения за лунными и солнечными затмениями помогли ученым выяснить, что продолжительность суток на Земле растет на 1,8 миллисекунды каждое столетие, говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society A.

Все новорожденные планеты, как считают сегодня планетологи, очень быстро вращаются вокруг своей оси, совершая один оборот всего за несколько часов. Со временем, их вращение может быть замедлено до очень низких значений по целому ряду причин. Главной из них являются гравитационные взаимодействия со светилом – взаимодействие притяжения Солнца и густой атмосферы Венеры, к примеру, считается причиной того, почему день на Венере длится дольше, чем год.

Другой причиной замедления вращения планет могут быть их спутники – к примеру, гравитационное взаимодействие Луны, Земли и земных океанов считается причиной замедления вращения Земли. В прошлом день на нашей планете длился около восьми часов, и столкновение с Тейей, прародительницей Луны, и рождение спутницы нашей планеты затормозило Землю и сделало продолжительность суток равной современным 24 часам.

Ричард Стивенсон (Richard Stephenson) из университета Дарема (Великобритания) и его коллеги выяснили, с какой скоростью сегодня замедляется вращение Земли и как быстро увеличивается продолжительность суток на ней, используя оригинальный источник астрономической информации – средневековые и античные заметки о том, где, как и когда происходили лунные и солнечные затмения.

Как объясняет Стивенсон, место и время возникновения нового затмения зависит от того, с какой скоростью вращается планета. Соответственно, для древних затмений этот показатель будет зависеть от того, с какой скоростью крутилась Земля в прошлом. Если эти скорости будут отличаться, то тогда место и время, где и когда происходили эти затмения во времена их очевидцев, будут не совпадать с предсказаниями на базе математических расчетов.

Руководствуясь этой простой идеей, ученые составили список древнейших затмений в истории человечества, проанализировав глиняные таблички древневавилонских звездочетов, их китайских "коллег", записи древнегреческих философов, средневековых европейских и арабских астрономов и ученых, живших в 16 веке и позже.

Точность этих наблюдений и их полнота, конечно, были низкими, однако большое количество таких затмений, и долгое время, прошедшее между ними и современностью, помогло ученым "нащупать" разницу в продолжительности суток сегодня и 2700 лет назад.

Как оказалось, каждые сто лет продолжительность суток на Земле росла примерно на 1,8 миллисекунды, что означает, что за все изученное учеными время длина суток выросла на 0,05 секунды – ощутимое человеком, но в целом незаметное время, примерно равное одному морганию глаз. За все эти 27 веков, в общей совокупности, время сдвинулось назад примерно на 6 часов по сравнению с тем, каким бы оно было бы, если бы Земля не замедлялась.

Что интересно, эта цифра заметно меньше значения, предсказанного при помощи наблюдений за приливными силами. Это различие ученым еще придется объяснить. Как предполагают исследователи, эта аномалия связана с тем, что Земля сегодня выходит из ледникового периода, и подъем пород в освобожденных ото льда уголках планеты заставляет ее крутиться быстрее.

В ближайшее время астрономы планируют продолжить анализ древних исторических данных, которые, как они надеются, помогут им раскрыть суть необычных шестилетних колебаний в скорости замедления вращения Земли, которые, как они сегодня подозревают, связаны с движением жидкости внутри ядра нашей планеты.