Москва не будет умолять отменить антироссийские санкции, заявил Лавров

РИМ, 23 ноя — РИА Новости. Москва не намерена умолять страны Запада и кого бы то ни было отменить антироссийские санкции, заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы понимаем, что санкции — это реальность. Не мы заваривали эту кашу, и мы не будем умолять наших коллег в Европе или где бы то ни было еще их отменять. Конечно, они наносят ущерб и тем, и другим. По подсчетам экспертов Восточного комитета германской экономики, общий ущерб для всех от санкций составляет порядка 100 миллиардов долларов", — сказал Лавров на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.

"К санкциям мы относимся как к абсолютно политизированному решению, как к решению, которое в случае с жителями Крыма наказывает их за свободное волеизъявление. Это грубое нарушение конвенций и пактов о правах человека. Я думаю, юристы могут легко это доказать с текстами в руках", — добавил российский министр.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов экономики. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.